Se trata de la histórica Aprilia RS125R de 1996 con la que debutó y logró su primera victoria mundialista

Podría alcanzar hasta 150.000 euros en una subasta organizada por Sotheby's.

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La motocicleta con la que comenzó la leyenda de Valentino Rossi sale ahora al mercado convertida en una pieza histórica del motociclismo mundial. Se trata de la Aprilia RS125R de 1996 que pilotó el italiano durante su primera temporada completa en el Campeonato del Mundo y con la que consiguió su primera victoria en un Gran Premio, un hito que marcó el inicio de una de las carreras más exitosas de la historia.

La moto, que se subastará sin precio de reserva y tiene una estimación de entre 100.000 y 150.000 euros, conserva la decoración original utilizada por la Scuderia AGV Aprilia durante toda la campaña de 1996, incluyendo el mítico dorsal 46 que acabaría convirtiéndose en un símbolo universal dentro del motociclismo.

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Con apenas 17 años, Rossi irrumpió en el paddock mundialista con una imagen desenfadada y un talento que rápidamente empezó a llamar la atención. La firma italiana Aprilia decidió apostar por él después de sus brillantes resultados en categorías junior y en competiciones de karting.

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El debut mundialista de Rossi se produjo en el circuito malasio de Shah Alam, donde logró un meritorio sexto puesto con esta misma unidad, identificada con el número de chasis 1291195. Aquella carrera fue el comienzo de una progresión constante que terminaría cambiando la historia del motociclismo moderno.

Una moto irrepetible

Durante el resto de la temporada, Rossi utilizó esta Aprilia en circuitos como Jerez, Mugello, Suzuka o Nürburgring, acumulando puntos y experiencias frente a algunos de los jóvenes talentos más prometedores del momento. El gran salto llegó en Austria, cuando el italiano logró su primer podio mundialista tras terminar tercero.

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Solo una carrera después, en Brno, Rossi consiguió la primera victoria de su trayectoria en un Gran Premio. Aquella bandera a cuadros fue también el inicio de un palmarés irrepetible de 115 triunfos y 235 podios repartidos entre las categorías de 125 cc, 250 cc y MotoGP.

El motor bicilíndrico de dos tiempos de 125 cc que equipa esta Aprilia es el mismo que impulsó a Rossi hacia aquel triunfo histórico en la República Checa. La documentación del equipo confirma además que el propulsor y el chasis son originales.

Documentación y legado histórico

Tras finalizar la temporada de 1996, Aprilia vendió la motocicleta a un propietario privado de la región italiana de Lazio en enero de 1997. Desde entonces, la moto ha tenido una cadena de propietarios muy reducida y perfectamente documentada.

El actual vendedor la adquirió en 2013 y conserva facturas, hojas de equipo y notas internas de la escudería que certifican todas las participaciones de la moto durante aquella temporada. Entre los documentos destaca incluso una nota firmada por Mauro Noccioli, director del equipo, describiendo sus impresiones tras la primera victoria de Rossi.

La Aprilia RS125R representa mucho más que una moto de competición. Es el vehículo con el que comenzó la leyenda de “Il Dottore”, el piloto que dominó la era moderna del motociclismo y se convirtió en un icono global del deporte. Para coleccionistas y aficionados, pocas piezas pueden presumir de un valor histórico y emocional semejante.