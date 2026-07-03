Pepe Jiménez Sevilla, 03 JUL 2026 - 15:56h.

Del Nido Carrasco y José Castro se quedan 'solos'

La familia Carrión deberá designar a un nuevo representante tras la dimisión de Fernando Carrión

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Terremoto institucional en el Sevilla. Con el club en venta y una supuesta unión vendida a través de un comunicado, las últimas horas han evidenciado la inestabilidad blanquirroja y los persistentes problemas en la entidad y tras conocerse la salida de Fernando Carrión ahora se confirma el adiós de Carolina Alés.

Según ha contado este viernes Muchodeporte, Carolina Alés habría sido la primera en anunciar su dimisión de su puesto en el consejo, siguiéndole posteriormente Fernando Carrión.

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Mientras Carrión alegó motivos profesionales para adelantar su salida del club, Carolina Alés lo hace por desgaste, por cansancio, y deja en evidencia la dificultad que conlleva mantener un cargo en el Sevilla actual.

Como sucede con la Familia Carrión, que designará al abogado José Luis Iglesias como principal responsable de sus acciones, la Familia Alés deberá ahora elegir a un representante para sus acciones, situación que, por el momento, no ha trascendido de manera pública.

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Estas dimisiones alejan a dos de los grandes apellidos que han representado históricamente al Sevilla y evidencian un importante desgaste en el consejo de administración actual de la entidad, que afronta un momento decisivo en su venta en manos de agentes externos.

José Castro y Del Nido Carrasco se quedan 'solos'

Con esta decisión, junto a la de Fernando Carrión, José Castro, vicepresidente, y Del Nido Carrasco, presidente, se quedan prácticamente solos como caras visibles en la gestión del Sevilla, aumentado considerablemente su cuota de responsabilidad en la toma de decisiones (si no era suficientemente alta aún).

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En las próximas horas se espera un comunicado oficial del club que confirme estos movimientos y, con ello, la reestructuración de un consejo de administración que podría estar viviendo sus últimos meses al mando del Sevilla.