Celia Pérez 01 SEP 2026 - 12:09h.

Se complica el refuerzo para la defensa de Antonio Hidalgo

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Metido de lleno ya en el inicio de temporada y tras las buenas sensaciones tras haber conseguido este fin de semana su primer triunfo en LALIGA, Fernando Soriano mira las últimas horas del mercado de fichajes tratando de conseguir un último fichaje para Antonio Hidalgo. El Dépor busca rematar la planificación con una incorporación en la retaguardia, aunque dos de sus objetivos se han escapado y no terminaran recalando en Riazor.

Uno de ellos es Juan Jesús, que ha sido anunciado oficialmente por el Venezia. El brasileño de 25 años era una de las prioridades del director deportivo para el eje de la defensa, pero su preferencia por seguir en Italia tras finalizar contrato con el Nápoles le han llevado a firmar con el Venezia. Una operación que hace tiempo se enfrió en las oficinas de Abegondo y que obligó a mirar otras opciones como Lilian Brassier y Nathan Zezé.

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Precisamente es Lilian Brassier quien también ha encontrado un nuevo destino. El central de 26 años, con contrato hasta junio de 2029 en el Stade Rennes, gustaba y mucho para reforzar la línea defensiva, pero finalmente ha cambiado de equipo y se ha marcado al Eintracht.

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Tras el adiós definitivo de ambos en la mesa quedan opciones igualmente complicadas. Una de ellas es Nathan Zézé, que acumula un buen número de pretendientes y la competencia por él es alta. En las últimas horas floreció nuevamente la también difícil opción de Diogo Leite. Aún siendo agente libre, su llegada no es nada sencilla por la cantidad de pretendientes que rodea la operación.

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De igual manera la posibilidad de Jon Pacheco ha terminado por desvanecerse en las últimas horas tras la negativa del jugador de salir de la Real Sociedad. El defensa quiere seguir esta temporada bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo y así lo acepta el club.