Messi vs Cucurella, las estadísticas tras el duelo decisivo de la final del Mundial

Juan Pérez 17 JUL 2026 - 10:37h.

El jugador que más regatea de la Copa del Mundo contra el mejor muro de España

La genuina duda de Cucurella tras fichar por el Real Madrid, ¿Messi o Modric?

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El entramado de toda una final de un Mundial entre dos selecciones todopoderosas como España y Argentina es gigantesco, pero hay un duelo en particular que lo puede cambiar todo en una baldosa. El choque entre Messi y Cucurella en banda es de los más esperados del torneo por el nivel ofrecido y sobre todo por el destello de ambos en los duelos individuales. El '10' albiceleste es el máximo regateador de toda la cita mientras que el lateral es un muro que nadie ha sido capaz de superar desde la fase eliminatoria.

El cierre de la Copa Mundial de la FIFA tiene múltiples frentes abiertos entre la lesión de Lamine Yamal, la posible sanción a los jugadores argentinos o las decisiones tácticas de Luis de la Fuente y Scaloni. En el escenario más imponente son los pequeños detalles los que lo cambian todo, un pequeño desajuste, un error particular o un regate preciso en el momento oportuno. Por eso el historial de Messi y Cucurella es tan relevante a estas alturas de campeonato.

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Los ocho regates de Lionel Messi ante Inglaterra lo han colocado como el mejor driblador del Mundial con 25 logros, una cifra con la que supera los 22 de Lamine Yamal. El astro fue decisivo una vez más en los minutos finales en la semifinal tanto por su capacidad para encarar en el uno contra uno desde banda como al asociarse buscando la frontal del área. La tarea de frenarlo es más del sistema que de un único jugador debido a su movilidad, pero si hay alguien que puede pararlo es Marc Cucurella.

El flamante fichaje del Real Madrid será el que más lo va a tener delante durante el partido. Por posición, nivel y seguridad la misión de Cucurella es frenar a Messi, y las estadísticas le avalan. El lateral no ha sufrido ningún regate en toda la fase de eliminación, ni siquiera en los partidos contra Francia o Portugal. De hecho las dos únicas veces que lo han superado ha sido en los partidos ante Cabo Verde y Arabia Saudí.

La Masía está muy presente en esta final del Mundial no sólo por los seleccionados en España, sino también por el valor del crecimiento de Messi en Can Barça. Casualmente ambos salieron de allí, y de hecho el propio Cucurella compartió vario entrenamientos con Messi antes de dar el salto a la élite. En más de una ocasión ha contado que un juvenil chocó una vez con Messi de forma accidental, y todo el bloque acabó callado ante la duda de una posible lesión. Los entrenadores les recordaron que debían tener cuidado. Ahora esa pequeña charla ha cambiado el escenario de un entrenamiento por la Copa del Mundo con todos los focos puestos en ese uno contra uno que puede ser decisivo.