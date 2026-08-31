Redacción ElDesmarque Madrid, 31 AGO 2026 - 09:42h.

La pareja del lateral izquierdo ha enseñado en su canal de YouTube los regalos que el conjunto blanco les ha dado

Enfado en la afición del Atlético tras ver posar a Álvaro Domínguez con la camiseta del Real Madrid junto a Cucurella

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La presentación de Marc Cucurella como nuevo jugador del Real Madrid de la semana pasada no terminó cuando el lateral abandonó el Santiago Bernabéu. El club blanco ha querido cuidar a su entorno y preparó varios regalos personalizados para el futbolista, su pareja, Claudia Rodríguez, y sus hijos. La 'influencer' ha mostrado todos los detalles en el último vídeo publicado en su canal de YouTube.

Los regalos personalizados para toda la familia de Marc Cucurella

El Real Madrid preparó varias bolsas con los nombres de los miembros de la familia del lateral izquierdo. Para sus hijos había un regalo especialmente pensado para ellos: un kit completo de la primera equipación blanca, con el nombre y el dorsal de su padre. La camiseta incluía además un detalle muy especial, la fecha del 15 de junio de 2026, día en el que el defensa firmó su contrato con el conjunto madridista.

Claudia también recibió una equipación a su medida y un monedero de la marca Loewe, uno de los detalles que más llamó su atención en el vídeo. La pareja del futbolista mostró su agradecimiento por los regalos y destacó el cuidado con el que habían sido preparados. El club también quiso entregarles un recuerdo relacionado directamente con su feudo: una reproducción en miniatura del Santiago Bernabéu presentada dentro de un maletín y con el nombre del lateral.

El regalo más exclusivo estaba reservado para el propio jugador. Marc Cucurella recibió un reloj Hublot personalizado con su nombre, la fecha de su fichaje y el escudo del Real Madrid, diseñado específicamente para conmemorar su llegada al conjunto blanco. La pareja del futbolista quedó impresionada con todos los obsequios y terminó destacando el vínculo que siente con el nuevo equipo del defensa. "Es que es mi club. Yo soy muy así, muy detallista. Es el destino. Una fantasía", aseguró.