El fichaje de 72 millones de euros que no tiene sitio en el Real Madrid y ya está condenado a salir
Es la última opción de Mourinho y todo apunta a una salida en enero
Bellingham, otra operación que confirma el modelo inamovible del Real Madrid: acuerdo inminente
La temporada acaba de empezar, pero ya se pueden sacar las primeras conclusiones de la gestión de José Mourinho en esta segunda etapa en el banquillo del Real Madrid. Una etapa que ha empezado plagada de dudas, con el peor inicio liguero de los últimos ocho años y con un fútbol que, lejos de convencer, sigue generando pitos desde las gradas del Santiago Bernabéu. Muchos aficionados deseaban que el técnico tuviera mano dura y se atreviera a tomar decisiones importantes, pero al menos de momento casi nada ha cambiado respecto a los dos cursos anteriores.
Así lo explica el reparto de minutos durante estos ocho primeros encuentros: Mbappé, Fede Valverde, Vinícius y Bellingham son cuatro de los cinco jugadores que más han jugado hasta la fecha. Cuatro futbolistas que, por un motivo u otro, llevan mucho tiempo en el ojo del huracán pero que, pese a todo, siguen siendo indiscutibles. Entre ellos, en ese reparto de minutos, se cuela también un recién llegado como Konaté.
El fichaje de 40 millones que no tiene sitio en el Real Madrid
Por contra, hay jugadores que han podido comprobar de primera mano que están condenados al ostracismo. Lunin, Thiago Pitarch y Raúl Asencio todavía no han debutado, al igual que tampoco lo han hecho los lesionados Militao, Mendy y Rodrygo.
Pero en esa lista de minutos, hay una situación que vuelve a llamar la atención, no por sorprendente sino por reiterativa. Y es que Endrick Felipe vuelve a estar condenado: sólo ha jugado 4 minutos de 720 posibles. Si bien es cierto que se perdió los cuatro primeros por lesión, también es verídico que ha sido la última opción de Mourinho en ataque en los cuatro restantes: 0 minutos ante el Inter, 0 minutos ante el Rayo, entró en el 86' ante el Elche tras el empate ilicitano y 0 minutos en el derbi ante el Atlético.
Endrick aterrizó en el Santiago Bernabéu en verano de 2024 con 18 años recién cumplidos y con el cartel de joven promesa a cambio de unos 72 millones de euros. Dos años después, la única evidencia es que sin minutos, no puede demostrar. Apenas contó para Ancelotti, apenas contó para Xabi Alonso, apenas contó para Arbeloa y apenas cuenta para Mourinho. En su tercera temporada como madridista, sólo ha conseguido sumar 950 minutos con la camiseta blanca repartidos en 41 partidos en los que ha anotado siete goles.
Las cifras no son malas, pues estaríamos hablando de un gol cada 135 minutos, pero la competencia en ataque le hace la vida imposible: Mbappé y Vinícius son fijos, Bellingham como segundo delantero también, Diomande debe ir a más, Brahim Díaz es la cuarta opción ofensiva y Carlos Espí le ha ganado la batalla como alternativa desde el banquillo. Y todavía debe regresar Rodrygo. Una situación que, a estas alturas, ya parece irresoluble: está obligado a salir. Quién sabe si esta vez de manera definitiva.