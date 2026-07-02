Tito González 02 JUL 2026 - 12:28h.

Este senegalés de 37 años llegó a España hace tres lustros y es conocido públicamente por su simpatía, además de su amor al Real Betis

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Sanlúcar de Barrameda es un paraíso universal. Uno de los mayores tesoros de Andalucía, cuna del arte, el buen vino y los mejores langostinos. El divino lugar donde muere el Guadalquivir, con Doñana de fondo y Bajo de Guía custodiando un marco incomparable. Una localidad que alcanza su mayor efervescencia en esta época y con figuras históricas íntimamente ligadas como Fernando de Orleans-Borbón, Juan Sebastián Elcano, Luis de Eguilaz o Alonso Fernández de Lugo. Sin embargo, entre sus personajes más populares emerge uno que ni siquiera es de nuestro país. Se le conoce como Pepe el Sanluqueño. Él es Khadim Seye, un senegalés de 37 años que llegó a España en 2011 y que se levanta cada día con el propósito de que la vida le devuelva como mínimo la mitad de la felicidad que él transmite a todo el mundo. Y sobre todo, un amante del Real Betis Balompié.

ElDesmarque tras la historia de Pepe el Sanluqueño

Pepe el Sanluqueño llegó a España en 2011 y lo hizo con visado, no en patera como se llegó a publicar por ahí. Su primer trabajo en la península fue vender discos para luego hacer lo propio con bolsos y cinturones. Pasó por Galicia, Asturias y Jaén hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda, donde tenía algunos familiares viviendo desde hace décadas. En su entrevista para ElDesmarque Khadim Seye reconoce que los andaluces "son la gente más buena del mundo" y explica por qué se enamoró del Real Betis.

Desde que descubrió su pasión por los colores verdiblancos intenta transmitir a sus familiares toda esa pasión, enviando anualmente camisetas del Real Betis a su Senegal natal. Khadim Seye se siente un "bético hasta la médula" y reconoce haberse inspirado en Joaquín Sánchez para acopiar ese acento andaluz. Habla de Antony, el porqué de su pasión bética y hasta las disputas sanas que tiene con los sevillistas. ¿Quieres conocer su historia? Puedes verla en el vídeo de arriba.