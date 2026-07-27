Celia Pérez 27 JUL 2026 - 09:47h.

El defensa ha cerrado un año de ensueño con el Mundial 2026

El Atlético quiere blindar a Pubill: no está en el mercado y ya se trabaja en su futuro

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Marc Pubill ha vivido probablemente el año más mágico de su vida. El defensa ha pasado de jugar en Segunda con el Almería a fichar por el Atlético de Madrid y terminar proclamándose campeón del mundo. Un gran sueño con el que acabar una temporada de lo más especial para el defensa. A pesar de que no arrancó con todo el protagonismo que a él le hubiera gustado bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, el de Terrasa acabó asentándose en un once en el que ha rendido a un gran nivel y que le ha valido para alcanzar la llamada de Luis de la Fuente.

Ha sido un año que ha tenido absolutamente de todo y que el padre de Pubill ha analizado en una entrevista en el diario Sport. En ella, el progenitor señala la importancia que ha tenido el Cholo Simeone en toda su evolución. Fue el argentino el que apostó por pasarlo del lateral al eje de la defensa: "Toda, 100%. Yo creo que le ha cambiado la vida", ha asegurado sobre la incidencia del técnico rojiblanco.

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Además, el padre de Pubill destaca que no fue fácil aunque su hijo siempre lo tuviera claro. Llegó un momento que rondó la opción de salir en calidad de cedido."Hay un momento que los representantes vienen a Madrid y en una cena nos plantean que hay equipos interesados, pero es que Marc en ningún momento lo contempla, en ninguno", recuerda Ignasi.

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Su esfuerzo y trabajo acabaron teniendo su recompensa y Marc acabó entrando en los planes del técnico argentino. Cuando llegó su momento lo aprovechó y se convirtió en una de las piezas claves que más tarde le acabaría sirviendo para recibir la llamada de la selección. Fue en mayo cuando recibió su convocatoria para formar parte de un sueño: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.