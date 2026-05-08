Diego Páez de Roque 08 MAY 2026 - 13:21h.

Marc Pubill es la mejor noticia de la temporada del Atlético

Los nueve señalados del Atlético de Madrid para salir en verano

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En una temporada donde la ilusión se ha mantenido hasta el final, pero donde no se ha llegado a tocar metal, la mejor noticia la ha protagonizado uno de los inesperados a principio de temporada.

El verano pasado, el Atlético de Madrid tenía una necesidad en el lateral derecho. Los ojos de Carlos Bucero estaban puestos en Jesús Areso, pero terminó firmando por el Athletic Club. Fue entonces cuando rápidamente se cerró la incorporación de un joven defensor procedente de Segunda División y que se ha terminado convirtiendo en uno de los mejores centrales de Europa.

En los primeros meses, Diego Pablo Simeone no terminaba de contar con el recién llegado Marc Pubill. Pero la temporada es muy larga y, entre lesiones y ausencias, acabó teniendo las oportunidades que se merecía, eso sí, participando más como central que como lateral.

Desde el primer día, el defensa cayó de pie en el equipo y comenzó a demostrar sus buenas capacidades tanto técnicas, con una gran visión de pase y posicionamiento, como físicas, destacando su velocidad o contundencia en los duelos.

Así, Marc Pubill se ha consagrado como uno de los mejores centrales en la élite realizando una exhibición en las semifinales de la Champions League.

El Atlético quiere blindar a Pubill

Marc Pubill ha completado con creces su trabajo en su primera temporada en el club rojiblanco y ahora es el Atlético de Madrid el que debe mover ficha. Al llegar de Segunda División firmó un contrato modesto, hasta 2030, que se ha quedado atrás viendo su nivel.

Es por ello que, según ha contado el diario AS, la entidad colchonero ya ha puesto en marcha una operación de mejora de contrato. En ella se podría tratar no solo una mejora salarial acorde a su desempeño, sino que se podría tratar de asegurar el futuro de Marc Pubill como rojiblanco. Algo que el propio defensor ha confesado que le gustaría y lo vería como un sueño.

Además, según informa el diario AS, estas conversaciones entre el club y jugador ya se han abierto y pronto podría haber noticias, sobre todo con el objetivo de dejar claro a Europa que Marc Pubill no estará en el mercado de fichajes en el próximo verano.