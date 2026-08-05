Osimhen, ofrecido al Atleti... y rechazado
Todos los detalles de una operación parada por el club y con Julian Álvarez de por medio
El Atlético de Madrid actualiza su mercado con una prioridad, un señalado y tres salidas
Victor Osimhen, confirmado 100% ha sido ofrecido al Atlético de Madrid. Al jugador le encantaría vivir en Madrid y que estaría encantado de jugar algún día a las órdenes de Diego Pablo Simeone, porque es un gran admirador del argentino. Según 'El Club de Uría', hace días que unos intermediarios y representantes ofrecieron a Osimhen a gente del Atlético de Madrid en unas condiciones económicas que se basaban en un hipotético traspaso por 75 millones de euros.
Según ‘El Club de Uría’, Osimhen estaba estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para rebajarse el salario de una manera considerable para vestir de rojiblanco. El Atlético de Madrid, de momento, ha rechazado ese ofrecimiento y no ha considerado oportuno dar el paso adelante por el delantero africano. ¿Por qué? Primero, porque Julián Alvarez no va a salir del Atleti. Miguel angel Gil Marín es partidario de que siga el argentino, no lo quiere vender y quiere que siga siendo la estrella y sea el 9 del equipo. Otro asunto capital es que, si no sale Julián, Osimhen no tendría encaje porque tampoco ha salido todavía Alexander Sorloth.
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El citado programa además ha mencionado que Victor Osimhen también ha sido ofrecido a otros potentes clubes europeos, como FC Barcelona, Arsenal o Tottenham, que desea fichar al nigeriano y ha puesto sobre la mesa una oferta superior a los 55 millones de euros.