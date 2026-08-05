Rubén Uría 05 AGO 2026 - 10:37h.

Todos los detalles de una operación parada por el club y con Julian Álvarez de por medio

El Atlético de Madrid actualiza su mercado con una prioridad, un señalado y tres salidas

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Victor Osimhen, confirmado 100% ha sido ofrecido al Atlético de Madrid. Al jugador le encantaría vivir en Madrid y que estaría encantado de jugar algún día a las órdenes de Diego Pablo Simeone, porque es un gran admirador del argentino. Según 'El Club de Uría', hace días que unos intermediarios y representantes ofrecieron a Osimhen a gente del Atlético de Madrid en unas condiciones económicas que se basaban en un hipotético traspaso por 75 millones de euros.

Según ‘El Club de Uría’, Osimhen estaba estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para rebajarse el salario de una manera considerable para vestir de rojiblanco. El Atlético de Madrid, de momento, ha rechazado ese ofrecimiento y no ha considerado oportuno dar el paso adelante por el delantero africano. ¿Por qué? Primero, porque Julián Alvarez no va a salir del Atleti. Miguel angel Gil Marín es partidario de que siga el argentino, no lo quiere vender y quiere que siga siendo la estrella y sea el 9 del equipo. Otro asunto capital es que, si no sale Julián, Osimhen no tendría encaje porque tampoco ha salido todavía Alexander Sorloth.

El citado programa además ha mencionado que Victor Osimhen también ha sido ofrecido a otros potentes clubes europeos, como FC Barcelona, Arsenal o Tottenham, que desea fichar al nigeriano y ha puesto sobre la mesa una oferta superior a los 55 millones de euros.