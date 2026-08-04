Deco pasa a la acción por Julián Álvarez: reunión en Madrid y estrategia conjunta con sus agentes

Javi Rayo 04 AGO 2026 - 23:39h.

Deco ya está en Madrid para liderar la ofensiva

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El FC Barcelona ha pasado a la acción por Julián Álvarez. Tal y como contamos en ElDesmarque, el conjunto azulgrana tenía en mente trazar una estrategia conjunta con los agentes de Julián Álvarez para desatascar la situación. Pues dicho y hecho. Según hemos podido saber, Deco ha viajado a última hora de este martes a Madrid y en las próximas horas se producirá dicha reunión.

Semana clave para Julián Álvarez

Deco tiene la intención de analizar la situación con los agentes de Julián Álvarez para encontrar la manera de acercar posturas con el Atlético de Madrid. Aunque la reunión iba a ser en un principio en Barcelona, finalmente se ha traslado a Madrid. Es por eso que el director deportivo blaugrana ha viajado hasta la capital de España. Todo mientras Julián Álvarez sigue de vacaciones en Ibiza, en constante contacto con el cuerpo técnico del Cholo Simeone y preparado para comenzar los entrenamientos con su todavía club la próxima semana.

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A Deco parece no haberle amedrentado la demanda que Gil Marín hizo llegar la semana pasada a las oficinas del FC Barcelona por acoso a un futbolista con contrato. En el club catalán tienen claro que la prioridad es fichar al ex del Manchester City y van a poner toda la carne en el asador para conseguirlo. La primera oferta por el jugador fue de 100 millones pero están dispuestos a seguir aumentando la cantidad. Más aún teniendo en cuenta que Ferran Torres puede dejar unos 50 millones de euros en las arcas del club.

Aunque el mercado de fichajes no bajará el telón hasta el 1 de septiembre, esta semana es clave para saber si Julián Álvarez -que no tiene pensado hacer más declaraciones ni gestos públicos por el momento- podrá o no cumplir su sueño de jugar en el FC Barcelona.