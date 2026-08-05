Monchi echa un cable a Marco Garcés y el Celta puede retomar fichajes: operación clave

Ángel Cotán 05 AGO 2026 - 18:28h.

Está a un paso de cerrarse

Las condiciones económicas para la salida de Unai Núñez

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El Celta de Vigo comienza a ver la luz al final del túnel. Marco Garcés ha ido de más a claramente menos en un mercado de fichajes muy condicionado por los problemas económicos, pero sobre todo salariales de la entidad olívica. Con activos que no entran en los planes de Claudio Giráldez concentrando un amplio porcentaje de esta métrica, la prioridad celeste pasa en estos momentos por desatascar la operación salida.

Y ahí aparece Monchi. El flamante director deportivo del RCD Espanyol, otro de los grandes arquitectos de esta ventana veraniega, está a un paso de echar un cable importante a Marco Garcés y su equipo de trabajo.

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Monchi echa un cable a Marco Garcés y al Celta

Según informa Radio Galega en palabras del periodista Víctor López, el conjunto perico ha cambiado por completo el escenario previsto con Unai Núñez. Hasta hace unas horas, Claudio Giráldez comenzaba a buscar un hueco al central más allá del mes de septiembre, pero en estos momentos todo hace indicar que acabará abandonando Vigo.

El Espanyol, según la citada fuente, ha irrumpido con fuerza en las negociaciones y está muy cerca de cerrar el fichaje de Unai Núñez. El Celta exigía a los clubes interesados asumir hasta un 60-70% de la ficha del central.

Sin trascender aún los detalles económicos, la operación avanza en calidad de cesión y con una opción de compra futura. De este modo, el Celta recibiría un empujón considerable en un momento vital del mercado de verano. Aún con varias demarcaciones por cubrir, Marco Garcés liberaría la masa salarial necesaria para lanzarse a por nuevos refuerzos. Además, la más que posible salida de Unai Núñez podría ir acompañada de la marcha de Carles Pérez. El atacante cuenta con opciones de fichar por conjuntos de Brasil, México y Grecia, según Faro de Vigo.