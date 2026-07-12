Marc Márquez arrasa en Sachsenring y completa un fin de semana perfecto: las notas del GP de Alemania

Alberto Cercós García 12 JUL 2026 - 14:57h.

Marc Márquez vence con solvencia en su circuito favorito y ya está a 18 puntos del liderato del Mundial

Marco Bezzecchi se rompe la clavícula, dice adiós a Sachsenring y Marc Márquez lo podría aprovechar

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Como si de una prueba de supervivencia se tratara, pero Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. El piloto de Ducati tenía muy clara su tarea durante el Gran Premio de Alemania: era el momento de arriesgar, ganar y convertirse de nuevo en un candidato real por el título de MotoGP. Sus días en Sachsenring han sido, literalmente, perfectos. 'Pole', 'sprint' y carrera. Un dominio apabullante que le hace sumar 37 puntos y quedarse a tan solo 18 de Jorge Martín, quien sigue manteniéndose en lo más alto de la clasificación de pilotos. Para el catalán, la carrera ha sido realmente cómoda. Aprovechó la primera posición y nadie le quitó de ahí. Ni Álex Márquez que estuvo a su estela hasta que se fue al suelo, ni otros como Ai Ogura o Raúl Fernández. Estos dos últimos, del Trakchouse, le acompañan en el podio.

Durante la carrera no solo Álex se fue al suelo, también Fabio Di Ginannantonio. Un piloto que podía ser clave en la lucha por el título y que un cero le condena por completo, así como la mala racha de Marco Bezzecchi. Esa supervivencia de Márquez ha sido clave para sus intereses y para recortar una enorme cantidad de puntos en la clasificación. Porque en Mugello eran algo más de 100 los que separaban a Marc del liderato; ahora, tras pasar por quirófano hace ya algunos meses, son 18.

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