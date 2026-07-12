Marc Márquez arrasa en Sachsenring y completa un fin de semana perfecto: las notas del GP de Alemania
Marc Márquez vence con solvencia en su circuito favorito y ya está a 18 puntos del liderato del Mundial
Marco Bezzecchi se rompe la clavícula, dice adiós a Sachsenring y Marc Márquez lo podría aprovechar
Como si de una prueba de supervivencia se tratara, pero Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. El piloto de Ducati tenía muy clara su tarea durante el Gran Premio de Alemania: era el momento de arriesgar, ganar y convertirse de nuevo en un candidato real por el título de MotoGP. Sus días en Sachsenring han sido, literalmente, perfectos. 'Pole', 'sprint' y carrera. Un dominio apabullante que le hace sumar 37 puntos y quedarse a tan solo 18 de Jorge Martín, quien sigue manteniéndose en lo más alto de la clasificación de pilotos. Para el catalán, la carrera ha sido realmente cómoda. Aprovechó la primera posición y nadie le quitó de ahí. Ni Álex Márquez que estuvo a su estela hasta que se fue al suelo, ni otros como Ai Ogura o Raúl Fernández. Estos dos últimos, del Trakchouse, le acompañan en el podio.
Durante la carrera no solo Álex se fue al suelo, también Fabio Di Ginannantonio. Un piloto que podía ser clave en la lucha por el título y que un cero le condena por completo, así como la mala racha de Marco Bezzecchi. Esa supervivencia de Márquez ha sido clave para sus intereses y para recortar una enorme cantidad de puntos en la clasificación. Porque en Mugello eran algo más de 100 los que separaban a Marc del liderato; ahora, tras pasar por quirófano hace ya algunos meses, son 18.
Las notas de los pilotos en Sachsenring
- Marc Márquez (1º): 10. Impecable. El de Ducati ha cerrado una de sus mejores carrera de la temporada y manda un claro mensaje a todos sus rivales: quiere su décimo título de MotoGP. Está de vuelta. Qué remontada.
- Ai Ogura (2º): 8'5. El japonés está de dulce. Sí que es verdad que se ha aprovechado de las caídas de Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio, pero ahí está: segundo en Sachsenring y segundo en el Mundial. Cuidado con Ogura.
- Raúl Fernández (3º): 8. Notable de manual. Como le pasa a Ogura, está de dulce. Ya encadena varios podios en MotoGP y qué alegría verle así. Aún no se ha hecho oficial su renovación, pero claramente se merece un contrato de una, dos o siete temporadas.
- Pedro Acosta (4º): 8. Sin hacer mucho ruido roza el podio. Se tuvo que operar hace pocos días y termina como siempre, siendo la mejor KTM de la parrilla. Lo de Acosta es increíble. ¿Si estando así termina cuarto, qué hará con una Ducati el año que viene?
- Jorge Martín (5º): 8'5. Estaba teniendo muchísimos problemas y no lograba dar con la tecla, pero Martín se va de vacaciones liderando el Mundial de MotoGP. Será una quinta posición que, si termina luchando por el título, valorará positivamente.
- Pecco Bagnaia (6º): 7. Como siempre, uno espera mucho más de Pecco. Sufrió y perdió su particular batalla con Martín.
- Álex Márquez (OUT): 5. Qué pena su caída, porque estaba para luchar con Marc por la victoria. Aún así, imposible suspenderle. Ha hecho un fin de semana muy sólido sin estar al 100% físicamente. Se merecía una alegría y pronto llegará.
- Fabio Di Giannantonio (OUT): 4. El mayor perjudicado de la jornada. No solo por su caída, sino porque sus rivales han sumado valiosos puntos. Si ya tenía difícil luchar por el Mundial, ahora más.