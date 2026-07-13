Los tres jugadores han trasladado la tensión en Madrid apuntando a Bielsa, Tuchel y Rudi García, respectivamente

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El papel de Fede Valverde, Thibaut Courtois y Jude Bellingham en el Mundial 2026 está siendo bien distinto. Fracasó el primero, cayó a manos de España el segundo y sigue vivo el tercero, convertido en la gran estrella de una Inglaterra que buscará la final el miércoles ante Argentina. Los tres futbolistas, aún así, tienen algo en común además de su pertenencia al Real Madrid: tensión y cruces de declaraciones con sus seleccionadores. Algo que ya pasó este mismo curso en el vestuario blanco, con Xabi Alonso como gran protagonista.

Fede Valverde, el más señalado: Xabi Alonso, Tchouaméni y Marcelo Bielsa

El caso de Valverde es el más evidente. Además de ser el futbolista que peor ha rendido de los tres durante toda la temporada, también ha sido el que más polémicas ha generado, tanto en el vestuario madridista como en el de la selección uruguaya.

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Sus primeros momentos de tensión llegaron con Xabi Alonso, que le colocó en varios partidos de lateral derecho ante la falta de alternativas en esa posición. El charrúa, en una rueda de prensa, se mostró tajante: "No he nacido para jugar de lateral". Días después, Xabi le dejó en el banquillo ante el Kairat Almaty... y el jugador respondió con un calentamiento totalmente pasivo, casi sin moverse en la banda. Alonso acabó destituido en enero con varios jugadores de peso del vestuario en su contra, entre los que se coloca a Valverde.

Su temporada a nivel de clubes acabó de la peor manera posible: una doble pelea con Tchouaméni en el vestuario que le mandó al hospital y le hizo perderse los últimos partidos del curso. Y eso que se trata, en teoría, de unos capitanes del Real Madrid.

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Lejos de mejorar en el Mundial, su paso por el torneo le ha dejado aún más señalado. Primero, por su pobre rendimiento. Segundo, por la paupérrima participación de Uruguay, eliminada en la fase de grupos. Y tercero, por su cruce de palabras con Marcelo Bielsa, que acabó señalándole de manera pública: "Nunca hice tantas concesiones como con Valverde". Una vez más, el centrocampista aparecía en la lista de jugadores que no había querido seguir las órdenes de su entrenador.

Jude Bellingham, tensión con Xabi Alonso y aviso a Thomas Tuchel

Empoderado por su papel estelar con Inglaterra durante el Mundial, Bellingham sorprendió tras el partido ante Noruega con sus palabras hacia Thomas Tuchel: "Quizás él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones". Anteriormente, el seleccionador se había mostrado crítico con el juego de su equipo pese a obtener el billete a semifinales: "El resultado es fantástico, pero no estoy contento con el rendimiento. Tuvimos mucha suerte. Nos complicamos la vida con nuestra forma de jugar y con cómo lo hicimos: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez y sin la suficiente repetición".

A Jude le insistieron sobre estas palabras en las comparecencias posteriores, respondiendo con un "lo que sea" y con un "sin comentarios" y evidenciando que no estaba demasiado contento con lo que había dicho Tuchel en su comparecencia.

Todo ello tras un curso en el Real Madrid en el que también ha estado entre los grandes señalados por su pobre rendimiento. En enero, además, también surgieron distintas informaciones que apuntaban que el inglés había sido uno de los jugadores que estaba en contra del entrenador tolosarra en el vestuario dividido, aunque el propio futbolista salió al paso de estos rumores.

Thibaut Courtois, segunda amenaza a Bélgica

Eliminado a manos de España, el último partido de Courtois en el Mundial estuvo marcado por su lesión. A los 71 minutos, Rudi García decidió sustituirle después de que el meta sintiera unas molestias musculares que le impedían golpear el balón con comodidad. En su lugar entró Lammens, quien falló en el despeje que originó el tanto definitivo de Mikel Merino en el 88'.

Tras el partido, el portero madridista dejó dos declaraciones sorprendentes que señan a Rudi García. La primera, asegurando que "podía seguir" sobre el terreno de juego pese a sus molestias. "La decisión del míster es cambiarme porque no estaba al 100%", declaró, apuntando al banquillo. En la segunda, pidió un tiempo a su selección y solicitó no estar en las próximas convocatorias de cara a la Nations League, dejando abierta la puerta a regresar de cara a la Eurocopa 2028. "Puede que haya sido mi último partido", admitió.

Unas palabras que ponen en duda su compromiso con la selección belga, donde ya tuvo problemas con su anterior seleccionador. En su momento, Courtois se negó a acudir a la llamada de la selección hasta que Domenico Tedesco se marchara como entrenador. De hecho, el portero no estuvo en la Eurocopa 2024 debido a su enfrentamiento con el técnico.