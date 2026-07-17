Pablo Sánchez 17 JUL 2026 - 22:12h.

La Real Sociedad se relame con Christantus Uche y el Getafe necesita una solución rápida

El cuadro de José Bordalás ganó al Reading por la mínima

Compartir







El primer partido de la pretemporada del Getafe fue un cúmulo de lesiones en el conjunto azulón, con Abqar, Kiko Femenía, Djené y el debutante Andrés García fuera de acción en el encuentro, sin casi ocasiones, con dos paradas de Jiri Letacek, el reestreno de Christantus Uche y el gol ganador de Martín Satriano para vencer por la mínima al Reading.

El ajustado remate raso con la izquierda del delantero uruguayo, autor de seis goles en 18 partidos desde su llegada al club en el pasado mercado de invierno, marcó la diferencia en el minuto 73 del choque contra un rival de la ‘League One’, la tercera categoría inglesa, que fue de más a menos en el partido para terminar derrotado por el equipo madrileño.

PUEDE INTERESARTE Cesc Fábregas ficha en el Getafe a un deseo del Atlético y Villarreal

A la espera de más rodaje, más carga en las piernas y un tono físico más acorde a lo que se espera al inicio de la competición, el Getafe sumó minutos. Es de lo que se trataba en el amistoso de este viernes para José Bordalás, el técnico del conjunto azulón, que disputará la Conference League en esta campaña en su regresó a la competición europea.

PUEDE INTERESARTE El Getafe cierra un segundo fichaje en el Villarreal CF además de Ramón Terrats: precio y condiciones de la operación

La cronología de las lesiones en el partido

No contaba, en cualquier caso, con tantos percances físicos, porque las lesiones marcaron la puesta en escena. El central Abqar se retiró primero, en el minuto 22, por un aparente tirón muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. Después fue Andrés García, fichado el jueves al Aston Villa, como cedido, y fuera del encuentro en el 27, también por alguna molestia muscular. Dos contratiempos ya en la primera parte.

Asumible en el primer partido de la pretemporada, sin el recorrido físico aún para la competición, entre la exigencia física que le propuso el Reading, con más horas de preparación, más intenso y más rápido, pero frustrado por las paradas de Jiri Letacek, sobre todo su estirada al zurdazo cruzado que conectó Marriott al inicio o por la intervención providencial de Gorka en la segunda parte para evitar el 0-1 en contra.

PUEDE INTERESARTE El millonario traspaso de Greenwood deja un pico en el Getafe

Ya entonces, el Getafe había aumentado de dos a cuatro lesionados: tampoco pudieron continuar sobre el terreno ni Kiko Femenía, con evidentes gestos de dolor en la banda derecha y cambiado en el minuto 57, ni Djené, que se quedó en el suelo con otra molestia muscular y pidió el cambio de forma inmediata en el 63.

Su recambio fue Christantus Uche, de vuelta a la disciplina azulona y con su reestreno un año después con el conjunto madrileño, que no había rematado ni una sola vez a portería hasta que Satriano se inventó el 1-0 con la izquierda en el minuto 73. Pura pegada. En los instantes finales, el Reading protestó un gol anulado por fuera de juego.