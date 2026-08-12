Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 11:44h.

Dejaría el Bournemouth dos temporadas después de su fichaje

El once ideal de José Bordalás para el Getafe en la 26/27: vuelta a Europa y fichajes ilusionantes

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El transcurrir del mercado de fichajes va desenredando acuerdos y negociaciones a medida que también se acerca el inicio de LALIGA EA SPORTS. Una de las operaciones que está muy cerca de cristalizar es la vuelta de Enes Ünal a España. El turco podría regresar al Getafe para liderar el ataque azul en una ilusionante temporada con la presencia del equipo en la Conference League.

Las partes negocian desde hace días, aunque pueden haber dado un importante paso al frente. Según informa el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, el acuerdo está prácticamente sellado para el traspaso de Enes Ünal al Getafe. El atacante viajará en las próximas horas a España para pasar el pertinente reconocimiento médico.

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Enes Ünal puso rumbo a Inglaterra hace dos temporadas y ahora podría volver a la que fue su casa como líder de un ilusionante ataque para competir en Europa.

El comunicado por el fichaje de Orel Mangala

El centrocampista de corte defensivo de 28 años, avalado por su "contrastada trayectoria", aportará su "experiencia al máximo nivel" al conjunto entrenado por José Bordalás. Formado en las categorías inferiores del RRC Etterbeek y del RSC Anderlecht, continuó su desarrollo en la cantera del Borussia Dortmund antes de iniciar su etapa en el fútbol profesional con el VfB Stuttgart.

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Sus grandes actuaciones en Alemania llamaron la atención de la Premier League inglesa, donde defendió los colores del Nottingham Forest, antes de incorporarse al Olympique de Lyon. Durante su carrera también ha sido internacional absoluto con Bélgica en 23 ocasiones.

"Desde el Getafe CF damos la bienvenida a Orel y le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa como azulón", señaló el Getafe en un comunicado. El equipo madrileño disputará este sábado su último amistoso del verano frente al Tottenham antes de hacer su estreno en LaLiga el próximo 15 de agosto ante el Alavés en Mendizorroza.