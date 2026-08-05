Pablo Sánchez 05 AGO 2026 - 12:23h.

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El Getafe afronta una ilusionante temporada con su vuelta a Europa. El equipo de José Bordalás disputará la fase previa de la Conference League y, si no se produce un traspiés inesperado, estará en la próxima fase de grupos de dicha competición. Esto requiere dotar al cuerpo técnico de una plantilla con más recursos y en esas andas la dirección deportiva. En las próximas horas el conjunto azulón podría cerrar la vuelta de un jugador muy querido en la entidad.

Hablamos de Enes Ünal. Según informa Álvaro Ramos en As, el delantero turco habría cerrado su vuelta al Getafe en propiedad previa salida del Bournemouth. Ünal salió rumbo a la Premier en 2024, primero en calidad de cedido y luego en propiedad. Una operación por la cual el conjunto británico todavía debe dinero a los madrileños, de ahí que esta vuelta al Coliseum tenga un coste mínimo e incluso inexistente.

De momento el traspaso no está cerrado, pero el acuerdo es total. Enes Ünal desea volver al Getafe para liderar el ataque del equipo azulón en esta ilusionante temporada por el Viejo Continente.

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El Getafe ficha al defensa georgiano Saba Sazonov

El Getafe ha fichado al georgiano Saba Sazonov, procedente del Torino, para reforzar la defensa de cara a la temporada 2026-2027, según anunció este martes el club madrileño. "La llegada del Sazonov supone un importante refuerzo para el conjunto dirigido por José Bordalás, que suma juventud, físico y proyección a su línea defensiva", explicó el club azulón en un comunicado.

El futbolista, que ha sido internacional absoluto con la selección de Georgia, se formó en las categorías inferiores del Zenit de San Petersburgo, donde debutó como profesional. Tras pasar por el Dinamo de Moscú, el georgiano fichó por el Torino en 2023 y acumuló experiencia en la Serie A cedido en el Empoli.

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El equipo dirigido por José Bordalás suma varios refuerzos en este mercado de verano. Sazonov se une a la llegada de los defensas Zaid Romero (argentino) y Sebastián Boselli (uruguayo), además del centrocampista Ramón Terrats y el delantero centro uruguayo Martín Satriano.