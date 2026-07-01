Javi Rayo 01 JUL 2026 - 09:27h.

Lamine Yamal desvela que nunca se hará un tatuaje en el cuerpo

Lamine Yamal se parte de risa viendo lo que le toca pagar a Hacienda: "Pero no me lo digas"

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Cada vez son más los futbolistas -y a más corta edad- que deciden tatuarse. Hay muchos ejemplos. Algunos llevan incluso la totalidad de cuerpo tatuado. Pero no Lamine Yamal. En una entrevista en El Partidazo de Cope, el futbolista de la Selección Española ha desvelado que hay un motivo de peso que le impide tatuarse. Ni ahora, ni nunca. Así se lo cuenta a Juanma Castaño.

Lamine Yamal nunca se tatuará

Desde que España empezó su concentración para el Mundial el tema de los tatuajes ha sido recurrente. Marc Cucurella sorprendió a todos prometiendo que se tatuará la cara de Luis de la Fuente si la Selección Española gana el Mundial. Una promesa que también cumplirá Álex Baena, pero no Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona nunca se tatuará el cuerpo ¿La razón? Ser musulmán. "No me puedo tatuar, soy musulmán. Pero vamos, tampoco me tatuaría a Luis de la Fuente, ni a nadie", explica el joven futbolista español. Lamine afirma que tiene varias cosas en mente si España sale de Estados Unidos como campeona del mundo, pero ninguna de ellas pasa por tatuarse.

Haciendo gala de la madurez que ha ido ganando en los últimos meses, Lamine Yamal afirma que la presión no le supone un problema. Al canterano del Barça le gustan los piques en el mundo del fútbol y ve con naturalidad salir pitado de muchos campos de España: "A Messi, Cristiano Ronaldo, Vini, Mbappé siempre les han pitado", verbaliza Lamine Yamal sin tapujos. El internacional español afirma que no hay una favorita clara para ganar el Mundial pero en sus pensamientos se ve levantando el trofeo de campeón del mundo dentro de unos días. Además. el extremo abre la puerta a Julián Álvarez y Mikel Oyarzabal para reforzar el ataque del FC Barcelona, aunque asegura que "es trabajo de Deco".