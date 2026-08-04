El fichaje de Kevin Lomónaco por el Real Oviedo sufre un cambio destacado

Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 07:17h.

El zaguero, deseoso de jugar en España

El Oviedo medita el fichaje de la guinda para el centro del campo: dos grandes avales

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El Real Oviedo cerró el pasado lunes con una nueva incorporación. El fichaje de Estanis Pedrola amplía más si cabe el abanico de opciones de Julián Calero en área contraria, aunque ahora toca compensarla con la propia. La dirección deportiva carbayona busca una incorporación para reforzar el eje de la zaga y todos los caminos conducen hacia Kevin Lomónaco.

El defensa argentino ya estuvo muy cerca de incorporarse a la disciplina azul en el pasado mercado veraniego, pero las altas exigencias económicas de Independiente lo impidieron. Ahora, y a pesar de la diferencia de categorías, Lomónaco está más cerca que nunca de jugar en el Carlos Tartiere.

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Eso sí, el fichaje del internacional argentino ha experimentado un cambio importante. Las condiciones de la operación cambian según deslizan en el país natal del jugador, aunque si nada cambia, debería convertirse en el próximo fichaje del Oviedo.

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El fichaje de Kevin Lomónaco por el Oviedo sufre un cambio destacado

El periodista Matías Martínez, de Radio la Red, arroja nuevos detalles de la posible llegada de Kevin Lomónaco a tierras asturianas. La citada fuente asegura que, si todo lo que ha sido pactado verbalmente en las últimas horas se plasma en papel, el fichaje quedará cerrado en las próximas horas. Aunque también aporta otro detalle importante.

La operación, de producirse, será llevada a cabo por Pachuca y no el Real Oviedo. La intención del conglomerado mexicano no es otra que ceder a Kevin Lomónaco al equipo azul, pero los derechos federativos pertenecerán al conjunto mexicano.

Un nuevo atacante para el equipo azul

El Real Oviedo ha acordado con el Sampdoria italiano el fichaje del extremo Estanis Pedrola, que firma con el club asturiano hasta 2030 tras destacar con la UD Las Palmas en la segunda vuelta del curso pasado. El atacante, que cumplirá 24 años en unas semanas, ya está en Oviedo y se pondrá a las órdenes de Julián Calero de inmediato, y protagoniza una incorporación que cierra las bandas del equipo azul a la espera de traspasar a Haissem Hassan, uno de los grandes objetivos del verano carbayón.

El acuerdo entre el Real Oviedo y Estanis Pedrola llevaba cerrado más de dos semanas, pero no ha sido ahora cuando el club azul y la Sampdoria han podido cerrar el traspaso por un futbolista que llegó al fútbol italiano en 2024, cuando la Sampdoria pagó 3 millones de euros al Fútbol Club Barcelona.