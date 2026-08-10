Celta y Real Oviedo ultiman un acuerdo de fichaje a falta de un detalle definitivo

Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 14:42h.

Marco Garcés confirma el interés en Exequiel Zeballos y por qué Claudio Giráldez desea su fichaje: "Ciertamente"

Saldría en busca de minutos y continuidad

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El mercado sigue su curso y las operaciones se aceleran a medida que se acerca el tramo final de la ventana estival. El Celta, uno de los equipos que más tarea está teniendo estos días, parece haber llegado a un acuerdo con el Real Oviedo para la salida de un jugador. Se trata de Carlos Domínguez.

Según informa Ser Deportivos Vigo, las negociaciones por su cesión avanzan por buen camino y que es probable que la operación se haga efectiva en los próximos días. El futbolista también habría dado ya el visto bueno a la operación para una salida que le permitirá tener minutos y protagonismo en LALIGA HYPERMOTION y a los celestes liberar una ficha y rebajar gastos en un verano cargado de movimientos y malabares económicos.

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En los planes de Claudio Giráldez hay poco espacio para que Carlos Domínguez cuente con esa continuidad que necesita a su edad, por lo que una salida a préstamo es la opción favorita por todas las partes y por un Oviedo al que llegará para nutrir el centro de la zaga. En estos momentos, el único detalle necesario para confirmar el acuerdo es rubricar la firma en el contrato, algo que todos esperan que se haga efectivo muy pronto.

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Entradas agotadas para el debut liguero

A seis días del partido que abrirá el curso liguero 2026-27, el Celta informó este lunes de que ya no quedan entradas a la venta para el partido que enfrentará al equipo dirigido por Claudio Giráldez con el Osasuna en Balaídos. “Entradas agotadas. Celtista, si no puedes venir al partido cede tu carnet”, señala el club presidido por Marian Mouriño en sus redes sociales.

La temporada pasada, la asistencia media al estadio vigués superó los 20.000 espectadores. El partido con más afluencia coincidió con la visita del Real Madrid a principios de marzo con 22.048 espectadores en las gradas de Balaídos.