Alineaciones confirmadas de Deportivo y Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera hoy

Ángel Cotán 12 AGO 2026 - 19:47h.

Riazor volverá a vivir todo un clásico de nuestro fútbol

Horario y dónde ver gratis el Deportivo - Real Madrid del Teresa Herrera

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A escasos minutos de que ruede el balón en Riazor, Deportivo de A Coruña y Real Madrid dan a conocer los onces que pondrán en liza este miércoles. Con motivo de una nueva edición del esperado Trofeo Teresa Herrera, una de las citas más señaladas del calendario estival en nuestro fútbol, blanquiazules y merengues apuntan a dar espectáculo sobre el verde herculino.

El equipo que dirige Antonio Hidalgo llega a este encuentro con la condición de invicto en su particular pretemporada. Las victorias ante SD Compostela, CD Lugo y Genoa, sumadas a los empates ante Real Oviedo, FC St Pauli y Fiorentina confirman las buenas sensaciones que transmite el renovado Deportivo en su regreso a Primera División.

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Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho disputará esta noche su quinto compromiso amistoso del verano. Tres victorias ante Alcorcón, Leganés y Ferenvaros, además del empate ante la Fiorentina, son los resultados que el equipo blanco desea engordar en Riazor.

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La alineación confirmada del Deportivo de A Coruña

A continuación, la alineación al completo de Antonio Hidalgo. Leo Román actuará bajo palos en una línea defensiva compuesta por Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede y Angeliño. En la sala de máquinas estarán de inicio Noé, Amatucci, Mario Soriano y Luismi Cruz. La responsabilidad del gol volverá a recaer en la dupla que forman Aubameyang y Nsongo Bil.

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El once titular del Real Madrid

José Mourinho apuesta por el siguiente once titular. Bajo palos, y ante la ausencia de Thibaut Courtois, Lunin será el encargado de dejar a cero al conjunto local. En defensa, el técnico luso apuesta por Dumfries y Carreras en los laterales, así como un eje de la zaga compuesto por Antonio Rüdiger y Dean Huijsen. En el centro del campo también partirán de inicio caras nuevas como la de Bernardo Silva.

El medio portugués estará custodiado por Camavinga y liberará a Brahim Díaz y Arda Güler en la creación. En ataque, el conjunto blanco sale con Vinicius, que ejercerá de capitán esta noche, y Endrick.