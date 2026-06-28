El partido más increíble del Mundial 2026: en Argelia celebran el gol de Austria al evitar a España

Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 16:17h.

Austria logró el pase de ronda y Argelia evitar a España en dieciseisavos

Final surrealista con Mahrez rompiendo el biscotto y Kalajdzic como héroe: las notas del Argelia-Austria

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El Mundial 2026 es el primero de la historia en contar con 48 equipos y esto ha provocado un cambio en el método de clasificación a la nueva ronda de dieciseisavos de final a la que pasan los ocho mejores terceros de los 12 grupos. Esto, unido a la posibilidad de caer a un lado u otro del cuadro, provocó que el Argelia-Austria estuviera bajo la lupa al favorecer un empate a ambas selecciones y lo cierto es que, aunque finalizaron 3-3, el partido adquirió unos tintes surrealistas con España también en el horizonte.

Poco hacía presagiar que los dos equipos habían pactado un empate ya desde la primera mitad, ya que los dos equipos se mostraron agresivos una vez el colegiado silbó el pitido inicial. Marko Arnautovic adelantó a los centroeuropeos y Belghali igualó para el conjunto magrebí antes de que, en la segunda parte, Sabitzer volviera a adelantar al combinado alpino con la respuesta inmediata de Riyad Mahrez para el 2-2.

El surrealista descuento del Argelia-Austria

Cuando el Argelia-Austria ya se encaminaba hacia el final, los dos equipos comenzaron a vivirlo con tranquilidad, ya que la igualada llevaba a los de Rangnick a medirse a España en 1/16 como segunda y a los de Petkovic a Suiza como una de las mejores terceras. Sin embargo, un gol lo cambiaba todo, ya que la selección derrotada se vería adelantada por Irán en la clasificación de los terceros, y así sucedió en el descuento.

Muchos en el país argelino no olvidan el arreglo entre Alemania y Austria en el Mundial 1982 cuando pactaron un 1-0 germano que clasificaba a ambas y dejaba fuera a los africanos cuando la última jornada de la fase de grupos no tenía horario unificado. Esto sí lo recordó Riyad Mahrez, que no desaprovechó un envío de Aouar para marcar un 3-2 que les colocaba como segundos de grupo y eliminaba a los austríacos.

Sin embargo, el equipo europeo no se rindió y terminó igualando 3-3 con un cabezazo del gigantón Kalajdzic nada más salir que provocaba la euforia de su país al citarse con España en 1/16 de final. Una posibilidad que evitó Argelia encajando este tanto y cayendo al emparejamiento contra Suiza en la primera eliminatoria, lo que celebraron, como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, estos influencers por no tener que medirse a la Selección Española.