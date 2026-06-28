Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 23:03h.

Así jugaron los hombres de Hugo Broos y Jesse Marsch

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Los dieciseisavos del Mundial 2026 arrancaron en Los Ángeles con el duelo entre Sudáfrica y Canadá, que no jugó esta vez como local, en el que fueron los norteamericanos los que se llevaron el triunfo con un solitario gol de Stephen Eustaquio para el 1-0 final. La primera de las eliminatorias del torneo no tuvo la brillantez necesaria pero sí actuaciones defensivas entre las que destacó Mbokazi hasta que el jugador, precisamente del Los Angeles FC cedido por el Oporto rompió el empate.

Canadá tomó la iniciativa durante la mayor parte del encuentro pero Sudáfrica confirmó su mejoría defensiva tras el mal arranque contra México y aguantó sin sufrir en exceso. Alphonso Davies, que sigue renqueante de su lesión, metió una marcha más al encuentro en la segunda mitad y, tras varias ocasiones, Eustaquio se vistió de héroe.

El uno por uno de Sudáfrica

Ronwen Williams [7]: Estaba mostrando seguridad en su meta sacando las ocasiones de los de Jesse Marsch hasta el tanto de Eustaquio.

Khuliso Mudau [7]: Además de dejar la zaga bien cerrada por su costado, también se prodigó en ataque y dejó un jugadón con dos caños consecutivos.

Ime Okon [5]: Estaba cuajando un encuentro sólido, no al nivel de Mbokazi, pero debió hacer más en el mal despeje que terminó en gol de Eustaquio.

Mbekezeli Mbokazi [8]: Actuación decisiva del central del Chicago Fire dejando sobre todo dos robos de balón a Millar y a Jonathan David sobre todo cuando se disponían a marcar.

Aubrey Modiba [7]: Salvó una pelota clave en la línea que parecía gol dentro de la seguridad defensiva que mostró durante los 90 minutos pese a tener delante a Buchanan.

Teboho Mokoena [6]: La fiabilidad de los Bafana Bafana pasó por el trabajo defensivo de su centrocampista, multiplicándose a la hora de robar balones.

Sphephelo Sithole [6]: Mejoró las prestaciones de su desastroso partido de inauguración apareciendo siempre para ocupar segunda línea en el área.

Thapelo Maseko [3]: No estuvo al nivel de los partidos que decidieron la clasificación sudafricana y le faltó más acierto en las cercanías del área.

Relebohile Mofokeng [4]: El mediapunta fue sustituido al descanso después de una primera mitad en la que tuvo poca incidencia.

Oswin Appollis [6]: Dejó destellos de la calidad que tiene aunque peca demasiado de sobrarse en algunas jugadas fáciles que termina perdiendo. Aun así, de lo poco destacado en ataque.

Evidence Makgopa [4]: Tuvo que sufrir el ariete sudafricano en un partido en el que los centrales de Canadá no le dejaron recibir con espacios.

Sustituciones

Thalente Mbatha [6]: Reforzó el centro del campo de los Bafana Bafana desde su entrada a la vuelta del descanso.

Tshepang Moremi [-]: Salió en el tramo final el atacante sudafricano.

Iqraam Rayners [-]: El ariete del Mamelodi Sundowns no llegó a tener ocasiones en sus pocos minutos.

El uno por uno de Canadá

Maxime Crépeau [6]: Sólo realizó una parada el meta de Canadá pero estuvo atento en los balones colgados por Sudáfrica.

Alistair Johnston [7]: Appollis le puso en problemas en ocasiones pero el lateral del Celtic sacó a relucir su experiencia para lograr la clasificación.

Moise Bombito [6]: No tuvo que actuar demasiado el central del Niza, al que Jesse Marsch sustituyó debido a la larga lesión que aún tiene demasiado reciente.

Derek Cornelius [7]: Clave por arriba cuando Sudáfrica se quedaba sin ideas y comenzó a colgar pelotas al área.

Richie Laryea [7]: Asentado en el lateral izquierdo impidiendo que los Bafana Bafana pudieran llegar a situaciones de peligro por su costado.

Stephen Eustaquio [9]: Le dio equilibrio a Canadá y supo tomar la iniciativa a balón parado buscando así las ocasiones norteamericanas hasta que se convirtió en héroe con su disparo desde la frontal.

Nathan Saliba [6]: El jugador del Anderlecht ha conseguido que la baja por lesión de Koné no se note demasiado, rayando a buen nivel en la medular.

Tajon Buchanan [3]: No logró echarse el equipo a la espalda pero es que ni siquiera colaboró en una actuación muy por debajo del nivel del groguet.

Liam Millar [3]: Partido gris del atacante, que no fue capaz de quitarse de encima a Mudau impidiendo así crear peligro por su costado.

Jonathan David [4]: Estaba cuajando un muy mal partido el ariete de la Juve pero se vino arriba con la entrada de Alphonso Davies. Mejoró sus prestaciones aunque fuera de forma insuficiente para lo que debe.

Tani Oluwaseyi [4]: El ariete del Villarreal no estuvo acertado en las pelotas que recogió en el área sin tomar nunca la decisión acertada. Ronwen Williams le sacó un mano a mano antes de marcharse.

Sustituciones

Luc de Fougerolles [6]: Muy correcto en defensa tras salir por Bombito en la segunda mitad en la pareja junto a Cornelius.

Niko Sigur [6]: Destacó sobre todo con dos pases filtrados con los que llegaron dos de las pocas ocasiones canadienses.

Jacob Shaffelburg [7]: Aportó amplitud al juego de ataque de ataque canadiense y se sacó el centro con el que generó el gol de Eustaquio.

Promise David [5]: El potente ariete del Union Saint-Gilloise rozó el gol con un disparo desde la frontal del área.

Alphonso Davies [8]: El capitán y gran estrella de Canadá al fin pudo tener minutos y cambió el partido en apenas dos acciones metiendo una marcha más a los suyos.