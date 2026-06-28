Bakambu no brilla y Wissa saca el rodillo para hacer historia: las notas del RD Congo-Uzbekistán

Alberto Cercós García 28 JUN 2026 - 12:54h.

Remontada y victoria de la RD del Congo ante Uzbekistán, con doblete para Yoane Wissa

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La República Democrática del Congo logró una histórica victoria por 3-1 frente a Uzbekistán tras remontar un encuentro que comenzó cuesta arriba. Eldor Shomurodov adelantó a los uzbecos en el minuto 10, pero el conjunto africano reaccionó con una gran segunda mitad, dominando el balón y generando más ocasiones. Yoane Wissa empató de penalti en el 68', Fiston Mayele culminó la remontada en el 78' y el propio Wissa sentenció en el tiempo añadido con su segundo gol de la noche. Con este triunfo, el Congo certificó su clasificación para la fase eliminatoria del Mundial por primera vez en su historia.

Las notas de la RD del Congo:

Lionel Mpasi: 6'5. Seguro bajo palos y sin opciones claras en el gol encajado.

Seguro bajo palos y sin opciones claras en el gol encajado. Aaron Wan-Bissaka: 7'5. Muy sólido en defensa y constante incorporándose al ataque.

Muy sólido en defensa y constante incorporándose al ataque. Chancel Mbemba: 7. Líder de la zaga, firme en los duelos y bien colocado.

Líder de la zaga, firme en los duelos y bien colocado. Axel Tuanzebe: 7. Partido serio, contundente al corte y sin errores de importancia.

Partido serio, contundente al corte y sin errores de importancia. Arthur Masuaku: 7. Aportó profundidad por la izquierda y defendió con criterio.

Aportó profundidad por la izquierda y defendió con criterio. Nathanaël Mbuku: 6'5. Activo por banda, aunque irregular en la toma de decisiones.

Activo por banda, aunque irregular en la toma de decisiones. Samuel Moutoussamy: 7. Equilibró el centro del campo con buen trabajo defensivo.

Equilibró el centro del campo con buen trabajo defensivo. Noah Sadiki: 6'5. Mucho despliegue físico y buena circulación de balón.

Mucho despliegue físico y buena circulación de balón. Brian Cipenga: 6. Participativo, pero le faltó precisión en los últimos metros.

Participativo, pero le faltó precisión en los últimos metros. Cédric Bakambu: 6'5. Generó espacios y trabajó para el equipo, aunque sin marcar.

Generó espacios y trabajó para el equipo, aunque sin marcar. Yoane Wissa: 9. El mejor del partido. Marcó dos goles, lideró la remontada y fue un peligro constante.

También jugaron: Fiston Mayele (6'5), Ngal Ayel Mukau (5'5), Meschack Elia (7), Theo Bongonda (SC) y Joris Kayembe Ditu (SC).

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Las notas de Uzbekistán:

Abduvohid Nematov: 5'5. Realizó algunas intervenciones de mérito, pero no pudo evitar la derrota.

Realizó algunas intervenciones de mérito, pero no pudo evitar la derrota. Rustam Ashurmatov: 5. Correcto durante buena parte del encuentro, aunque sufrió al final.

Correcto durante buena parte del encuentro, aunque sufrió al final. Abdukodir Khusanov: 4'5. Cometió errores decisivos que facilitaron la remontada rival.

Cometió errores decisivos que facilitaron la remontada rival. Jakhongir Urozov: 5. Cumplió en algunos tramos, pero perdió solidez en la segunda parte.

Cumplió en algunos tramos, pero perdió solidez en la segunda parte. Khojiakbar Alidzhanov: 5. Empezó bien, aunque acabó superado por su banda.

Empezó bien, aunque acabó superado por su banda. Akmal Mozgovoy: 6. Uno de los más destacados, aportando criterio y esfuerzo en el medio.

Uno de los más destacados, aportando criterio y esfuerzo en el medio. Otabek Shukurov: 6. Trabajo constante en la medular, aunque fue perdiendo influencia.

Trabajo constante en la medular, aunque fue perdiendo influencia. Sherzod Nasrullayev: 5'5. Discreto, con poca presencia ofensiva y dificultades atrás.

Discreto, con poca presencia ofensiva y dificultades atrás. Dostonbek Khamdamov: 5. Apenas consiguió desequilibrar y participó poco en ataque.

Apenas consiguió desequilibrar y participó poco en ataque. Abbosbek Fayzullaev: 6'5. El más creativo del equipo, generando varias acciones de peligro.

El más creativo del equipo, generando varias acciones de peligro. Eldor Shomurodov: 7. Marcó el primer gol y fue la principal referencia ofensiva, aunque quedó aislado tras el descanso.

También jugaron: Azizjon Ganiev (6), Odildzhon Khamrobekov (6), Oston Urunov (SC), Igor Sergeev (SC) y Jamshid Iskandarov (SC).