Carolina Castellote, la diseñadora detrás de las prendas personalizadas de Claudia Rodríguez en el Mundial

Fran Duarte Madrid, 26 JUN 2026 - 17:59h.

Claudia Rodríguez ha enseñado sus originales 'looks' para animar a su pareja Marc Cucurella y al resto de la Selección Española en el Mundial. Unas prendas diseñadas por la talentosa diseñadora Carolina Castellote

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El Mundial de fútbol es una de las citas más importantes del deporte. Cientos de futbolistas esperan con ilusión la llamada de los seleccionadores para defender la camiseta de su país en la Copa del Mundo. Y, detrás de los futbolistas, están también sus familias que los apoyan siempre y los acompañan desde las gradas para animarlos durante los partidos. Una de ellas es Claudia Rodríguez, mujer de Marc Cucurella, que está viviendo muy de cerca este Mundial y acude a cada partido de España con unos outfits muy especiales que ya son virales.

Durante estos primeros partidos de la Selección, Claudia ha compartido con sus seguidores varios vídeos de cómo se vive desde dentro un Mundial siendo familiar de un futbolista. Uno de los detalles más especiales son los looks personalizados con camisetas de la Selección que ha lucido estos días y algunas de estas prendas han llamado muchísimo la atención por su originalidad. Desde una camiseta de la Selección hecha corsé, otra convertida en vestido o en un crop top a unos pantalones tejanos con un sinfín de detalles del Mundial y personalizados con el nombre de Cucurella son algunas de las piezas que hemos podido ver hasta ahora.

Carolina Castellote, la creadora de las originales prendas de Claudia Rodríguez

Pero ¿de dónde salen estos outfits tan geniales? La mente detrás de estas originales camisetas personalizadas es Carolina de la Cruz, una diseñadora de moda más conocida como Carolina Castellote (@carolinacastellote). “Claudia llegó a mi perfil a través de un vídeo que publiqué customizando camisetas de fútbol”, comentó Carolina hace unos días en una entrevista con Harper’s Bazar. “Le llamó la atención mi forma de trabajar y me escribió por Instagram para preguntarme si podía hacerle una camiseta fruncida del Chelsea. A partir de esa primera pieza conectamos muy bien y hemos seguido colaborando en diferentes proyectos".

La diseñadora, que cuenta con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, ha publicado en sus perfiles todo el proceso de personalización de estas prendas, las dificultades que encuentra y cómo se inspira para acabar los proyectos en tiempo récord. Aunque Claudia ha sido una de las primeras en lucir sus diseños, no será la única. Carolina ha lanzado CAS, su marca de ropa, con colecciones propias. Mientras tanto, las customizaciones de camisetas y los proyectos personalizados siguen desarrollándose bajo su perfil de Carolina Castellote, donde continúa compartiendo todo el proceso creativo.