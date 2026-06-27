Alberto Cercós García 27 JUN 2026 - 21:20h.

Tras compartir vestuario con Dani Ceballos y Nemanja Gudelj, Sergio Ramos no duda en lanzarles varios mensajes

El esfuerzo "razonable" del Betis para poder cerrar el fichaje de Dani Ceballos

Compartir







Sergio Ramos ha vuelto a dejar dos mensajes cargados de simbolismo en sus redes sociales que han llamado la atención tanto en Sevilla como en el entorno del Real Madrid. El central, muy activo durante este verano, ha querido despedirse públicamente de dos futbolistas con los que mantiene una estrecha relación personal: Nemanja Gudelj y Dani Ceballos. En el caso del centrocampista serbio, el mensaje adquiere un significado especial por el fuerte vínculo que ambos construyeron durante la temporada que compartieron en el Sevilla FC. Ramos publicó una imagen abrazando a Gudelj y un texto que desprende cariño y complicidad: "Con mi querido brate. Todo lo mejor, bro. Siempre en mi equipo".

La relación entre Sergio Ramos y Gudelj fue una de las más sólidas dentro del vestuario del Sevilla durante el regreso del camero al Ramón Sánchez-Pizjuán. Ambos compartieron liderazgo, experiencia y una gran sintonía tanto dentro como fuera del terreno de juego. Gudelj siempre defendió la figura de Ramos en un curso especialmente exigente para el club hispalense, mientras que el exinternacional español encontró en el serbio uno de sus principales apoyos en el día a día. Aunque la etapa de Ramos en Nervión terminó tras una única temporada, el respeto mutuo nunca se ha debilitado. De hecho, el mensaje publicado ahora, coincidiendo con el cambio de etapa de Gudelj, confirma que la relación trasciende el fútbol y que ambos mantienen un contacto permanente.

Sergio Ramos y su mensaje a Dani Ceballos

El segundo guiño de Ramos tuvo como destinatario Dani Ceballos, otro futbolista que afronta un nuevo rumbo profesional después de cerrar su ciclo en el Real Madrid. Ambos coincidieron durante varias temporadas en el conjunto blanco, donde compartieron vestuario y conquistaron títulos nacionales e internacionales. Aunque nunca fueron compañeros durante demasiados minutos sobre el césped, sí forjaron una excelente relación personal en Valdebebas. Ahora, con la salida del utrerano del club madridista, Ramos ha querido tener un detalle con él a través de una fotografía juntos acompañada por un mensaje igualmente afectuoso: "Todo lo mejor en tu nueva etapa. Nos vemos prontito. Te camelo, hermano". Una publicación que evidencia el cariño que tiene Ramos hacia Ceballos.

PUEDE INTERESARTE El saludo entre Felipe VI y Diego Forlán con recuerdo glorioso del Atlético de Madrid

Los mensajes de Ramos hacia Gudelj y Ceballos, publicados prácticamente de manera consecutiva, reflejan precisamente esa faceta humana que siempre ha caracterizado al defensor: la de mantener vivos los lazos con antiguos compañeros independientemente del escudo que defiendan. Sevilla, Betis y Real Madrid aparecen así unidos por dos historias de amistad que Ramos ha querido hacer públicas con sendos gestos de afecto en sus redes sociales.