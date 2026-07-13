El Lille da el ok por Nianzou y solo falta el último paso para su salida del Sevilla FC

Álvaro Borrego 13 JUL 2026 - 14:16h.

El francés ha superado satisfactoriamente los reconocimientos y ahora debe negociar las condiciones de su salida del Sevilla

Lo que falta por resolver para el traspaso de Akor Adams al Venezia

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Tanguy Nianzou está un paso más cerca de su adiós definitivo al Sevilla FC. El defensa de 24 años y con contrato hasta junio de 2027 no se ha incorporado todavía a la pretemporada del conjunto hispalense tras haber recibido permiso del club para buscar nuevo equipo y negociar su fichaje por el Lille, que se ha desprendido de dos centrales mundialistas: el congoleño Chancel Mbemba y el argelino Aïssa Mandi.

El largo historial de lesiones del futbolista parisino, que cuenta con una cincuentena de apariciones con las distintas selecciones francesas de categorías inferiores, ha propiciado la exigencia del equipo que dirige Davide Ancelotti de realizarle un exhaustivo reconocimiento médico que habría superado satisfactoriamente y ahora se prepara para firmar un contrato por las próximas cuatro temporadas, según avanzaron desde El Chiringuito.

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Con todo eso, ahora quedaría por resolver las condiciones de su salida del Sevilla FC, a expensas de conocer si el francés reclamará parte del año de contrato que le restaba en el club. Formado en la cantera del Paris Saint-Germain, Tanguy Nianzou llegó al Sevilla en el verano de 2022 procedente de Bayern de Múnich, que cobró 16 millones de euros por su traspaso, y ha disputado, en sus cuatro temporadas en el club, 63 partidos oficiales en los que ha marcado tres goles.

Una operación que, aunque se resuelva de cualquier forma, será todo un alivio para la entidad. Porque el Sevilla pagó algo menos de 20 millones de euros por un alto porcentaje del jugador en la temporada 22/23 y, desde entonces, Tanguy Nianzou ha disputado 62 encuentros como sevillista (pocos, muy pocos, completos). Si tuviésemos en cuenta dichas cifras, sin contar el salario, cada encuentro del francés estaría pagado por encima de los 300.000 euros, un precio que, evidente, aumenta si tenemos en cuenta su altísima ficha (que además subió año a año).