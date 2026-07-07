Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 11:48h.

El lateral continúa sin renovar su contrato y en el Sevilla aceptarían su venta

Las razones de las ausencias de Joan Jordán, Gattoni y Cardoso

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El Sevilla vuelve al trabajo y, con ello, los futbolistas se reencuentran con su entrenador, sus compañeros y su presente, que no su futuro. Uno de los jugadores que ha vuelto a la ciudad deportiva pendiente de una posible salida es Oso, lateral que rompió el pasado curso y que, a falta de un año para finalizar su contrato, aparece como operación paralela en las salidas blanquirrojas.

Porque mientras todos los ojos se centran en las salidas de Akor Adams, pendiente del Venezia, Rafa Mir, Tanguy Nianzou o Joan Jordán, Oso continúa ejercitándose con el grupo sabiendo que, de manera paralela, sus agentes tratan su futuro.

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Su renovación lleva meses trabajándose, pero el crecimiento del futbolista ha elevado sus peticiones y en el Sevilla, viendo el importante interés generado en su figura, no descartan su salida este mismo verano. Pérdida deportiva, ganancia económica.

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Equipos como la Fiore o el Newcastle han preguntado por él e incluso desde Italia se hablaba del interés en realizar una oferta superior a los diez millones de euros por el lateral, aunque de momento no se han conocido muchos más detalles.

Plusvalía inmediata y 'cash' para el mercado

La salida de Oso, a diferencia de otras como la de Akor Adams, aportaría mayor músculo financiero a un Sevilla que, con su venta, recogería plusvalía casi total para invertir en el mercado.

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Si finalmente se recogiese una buena cantidad por él, además de liberar salarios como los de Joan Jordán, Nianzou o Rafa Mir, José Ignacio Navarro tendría algo más de oxígeno para intentar acometer algunas de las necesarias operaciones en el mercado de fichajes.

Luis García Plaza tiene claro que necesita un nuevo guardameta (además de Vlachodimos), algún retoque en la zaga, sumar intenciones en el medio y, arriba, dos nuevos puntas -si Adams acaba marchándose-, por lo que la dirección deportiva debe moverse rápido y bien para contentar a su técnico.