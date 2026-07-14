El Sevilla rechaza la primera oferta del Forest por Oso

Pepe Jiménez Sevilla, 14 JUL 2026 - 13:29h.

El Sevilla espera una oferta muy superior a la presentada por los ingleses

La principal diferencia entre los movimientos de la Fiore y del Forest por Oso

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Posturas alejadas, de momento, entre el Sevilla y el Nottingham Forest por Oso. El conjunto inglés, como contábamos este pasado lunes, ha contactado con los del Sánchez-Pizjuán en las últimas horas para conocer las pretensiones blanquirrojas por el lateral y, de momento, su primera oferta ha sido rechazada.

Sin noticias formales de la Fiorentina, el primer club en dar un paso realmente serio por Oso ha sido el Nottingham Forest, club que, según cuenta Alonso Rivero en Canal Sur, ha presentado una oferta de seis millones de euros por el lateral.

Como llevamos contando varios días, la intención del Sevilla es recaudar al menos 15 millones de euros por el joven, por lo que la oferta ha sido rechazada, quedando pendiente una nueva intentona de los ingleses por el recién llegado a la élite.

Oso y el ejemplo de Akor Adams

Este primer portazo al Forest no significa, ni mucho menos, que la operación no se pueda cerrar. Cabe recordar que el Venezia llegó con ocho millones como primera intentona por Akor Adams y mientras el Sevilla pedía 20 kilos, todo quedó acordado en 16.8.

En estas, lo de Oso podría seguir un camino semejante. Entre los 6 del Forest y los 15 del Sevilla existe una importante distancia, pero ni mucho menos es insalvable, ya que lo lógico es que los ingleses aumenten su puja y en Nervión, ante la presión de verle salir libre, reduzcan su exigencia, intentando añadir variables que le permitan llegar al objetivo inicial.

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En el Sevilla no dan por cerradas las negociaciones y creen que las conversaciones, siempre que los ingleses quieran, continuarán los próximos días, por lo que es altamente probable que, poco a poco, las cifras se vayan acercando entre las partes.