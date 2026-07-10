El Sevilla FC se reúne con el Venezia en el Sánchez-Pizjuán para negociar el traspaso de Akor Adams

Álvaro Borrego 10 JUL 2026 - 14:37h.

José Ignacio Navarro se encuentra con Filippo Antonelli, director deportivo del Venezia, en las oficinas del estadio

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Noticia de última hora. José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla FC, se encuentra en estos momentos reunido con Filippo Antonelli, del Venezia, que desde el miércoles están en la capital hispalense para negociar el traspaso de Akor Adams, por el cual la entidad andaluza está solicitando una cantidad cercana a los 15 millones de euros. Los compañeros de El Correo de Andalucía han recogido la llegada de los emisarios italianos al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se encuentran las dos partes para intentar avanzar en una operación para la que de momento no hay acuerdo, aunque sí que existe predisposición para poder llegar a un entendimiento.

Los agentes de Akor Adams, de 26 años e internacional absoluto en quince ocasiones, recibieron permiso del Sevilla para negociar con el Venecia las condiciones del contrato que los uniría hasta junio de 2030 en el caso de que ambos clubes se pusiesen de acuerdo en los términos de la compraventa. Está previsto que los emisarios del Venezia continúen en la capital hispalense durante casi todo el fin de semana para tratar de limar posturas, reducir las distancias e intentar acelerar el traspaso.

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A pesar de las declaraciones del propio Akor Adams, que hace unas semanas reconocía no estar pensando en una salida, el futbolista habría alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto italiano, pero la propuesta más reciente todavía estaba muy lejos de lo que exige el Sevilla FC. Hace unos días se habló de una propuesta cercana a los 10 millones de euros, considerada insuficiente por el conjunto hispalense, que invirtió hace algo más de un año 5.5 millones y pretende recuperar casi el triple de lo invertido. Con este desplazamiento, el Venezia pretende elevar la propuesta y volver a Italia más cerca de un entendimiento.

El ariete africano, vinculado al Sevilla para las tres próximas campañas, llegó en enero de 2025 procedente del Montpellier francés a cambio de 5 millones, pero apenas si jugó en esa primera media campaña debido a una sucesión de lesiones y se destapó la temporada pasada, en la que anotó diez goles y repartió cuatro asistencias.