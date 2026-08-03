Basilio García Sevilla, 03 AGO 2026 - 17:31h.

Seis canteranos siguen en la concentración neerlandesa y seis han regresado a Sevilla junto a Juanlu

Juanlu regresa a Sevilla para ultimar su fichaje por el Bournemouth

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El Sevilla FC ha comenzado este lunes la semana con novedades. Una vez finalizados con victoria los dos partidos amistosos disputados en Países Bajos -ante el NEC Nijmegen y el FC Utrecht-, el equipo de Luis García Plaza camina ya con la competición en mente y en los próximos días hará un ‘simulacro’ de semana normal de entrenamientos, finalizando con el partido del próximo día 8 ante el Bayer Leverkusen en el Bay Arena, el último de una pretemporada que dará paso, siete días después, al debut liguero en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Así, ha sido un día de muchas novedades en el equipo, ya que por un lado se han sumado a los entrenamientos tanto el recién fichado Fran González como los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas. Asimismo, Juanlu ha encabezado una expedición de canteranos que han regresado a la capital hispalense. En el caso del lateral derecho, para cerrar los detalles de su traspaso al AFC Bournemouth, y en el del resto, para, en principio, incorporarse a los entrenamientos del Sevilla Atlético de David Galiano, que no empieza a competir hasta el primer fin de semana de septiembre en la Segunda Federación.

Junto a Juanlu, ha regresado también a Sevilla Alberto Flores, al que se le han cerrado las puertas del primer equipo con la llegada de Fran González. El de Fuentes de Andalucía ha dejado la concentración, no así Rafa Romero, con la idea de encontrar un destino en una categoría superior a la que disputará el filial. El club pretende o una cesión previa renovación, o un traspaso, aunque sea por una pequeña cantidad. Además, han vuelto de Garderen Jesús Cruz, Mario Díaz, Jesuly, Edu Altozano y Jorge Moreno, que tuvieron minutos ante el Utrecht horas antes de volver a España.

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Así las cosas, Luis García Plaza se queda con seis canteranos sin tener en cuenta los que ya eran habituales con el primer equipo como Oso, Andrés Castrín y Manu Bueno. Rafa Romero, Iker Muñoz, Nico Guillén, Manuel Ángel, Miguel Sierra e Ibra Sow mantienen muchas opciones de entrar en la convocatoria para el partido de la jornada 1 ante el Rayo Vallecano.

Al regreso a Sevilla ya la próxima semana, el técnico madrileño espera que Alfon González se sume a la dinámica del grupo de forma parcial, con la idea de que pueda entrar en la lista para el partido de Bilbao. Además, conocerá en primera persona el estado físico de Marcao, y espera que Chidera Ejuke ya haya encontrado destino, así como los descartados Fabio Cardoso, Fede Gattoni, Joan Jordán y Adriá Pedrosa, toda vez que Rafa Mir ya se ha marchado a Grecia para incorporarse al Aris de Salónica.

Los 24 futbolistas del Sevilla que siguen en Garderen

Porteros: Odysseas, Fran González, Rafa Romero

Defensas: Carmona, Kike Salas, Sangante, Juan Iglesias, Suazo, Andrés Castrín, Iker Muñoz y Julio Díaz.

Centrocampistas: Agoumé, Guridi, Nico Guillén, Manu Bueno y Sow.

Atacantes: Isaac Romero, Peque, Rubén Vargas, Alfon, Manuel Ángel, Miguel Sierra, Oso, Ibra Sow.