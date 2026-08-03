Basilio García Sevilla, 03 AGO 2026 - 10:21h.

El Sevilla paga tres millones al Real Madrid por la mitad del pase del portero

El Sevilla cierra su portería con el fichaje oficial de Fran González y el Real Madrid se guarda una opción

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El Sevilla FC confirmó a última hora de este domingo su sexto fichaje para la temporada 2026/27. La dirección deportiva se está moviendo más rápido que en los últimos años y, de momento, al menos un puesto tan transcendental como el de portero ha quedado cerrado con la incorporación de Fran González.

Si a finales de junio el equipo se encontraba con Alberto Flores como único guardameta confirmado, José Ignacio Navarro se movió rápido para concretar desde el primer momento el regreso de Odysseas Vlachodimos y, ahora, un mes más tarde, con el fichaje de Fran González completa un puesto en el que, en estos momentos, el que ‘sobra’ es el canterano de Fuentes de Andalucía.

Al Sevilla viene uno de los porteros con mayor proyección de la cantera madridista. El leonés, de 21 años cumplidos en junio, mide 1,99 metros, una de sus grandes fortalezas para ocupar el arco nervionense. De hecho, el ya exmadridista se ha incorporado a la concentración del equipo en Garderen y pese a que Odysseas no es ni mucho menos un portero bajo -1,88 metros según el club-, es visible la diferencia de altura, lo que ha provocado numerosas reacciones en redes sociales.

“Vaya tío grande”, “vaya bicho”, “la planta es inmejorable”, “vaya jirafa” o “el físico de este tío es una bestialidad” son algunos de los comentarios que ha suscitado. Este lunes comenzará a trabajar con el grupo.

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Las cifras de la operación

El Sevilla ha vuelto a pagar un traspaso tras el de Julio Díaz, en un concepto similar al que ha utilizado en la contratación del lateral zurdo del Atlético de Madrid al hacerse con la mitad de su pase, pero no idéntico.

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Fuentes cercanas a la operación consultadas por este medio indican que el Sevilla ha pagado tres millones de euros fijos al Real Madrid por hacerse con el 50% de los derechos del jugador, que firma hasta 2031. Los merengues se guardan la posibilidad de repescarlo, como suelen hacer con todo canterano que se escapa de su control.

Pocos minutos antes de que su fichaje se hiciera oficial, el jugador emitió un mensaje de despedida del Real Madrid, en el que recibió la respuesta de Thibaut Courtois, ‘dueño y señor’ de la portería merengue añ que el leonés había agradecido especialmente su paciencia con él, y que ve cómo se marcha un chico junto al que ha entrenado en los últimos años. “¡Mucha suerte, amigo! ¡Mereces todo lo bueno! Te echaré de menos”, expresaba el belga.

Otros como Gonzalo García, Nico Paz, Lucas Vázquez, Jacobo Ramón, Álvaro Carreras o Kepa Arrizabalaga, Carlos Espí, Jude Bellingham, el exsevillista Alexis Ciria o el legendario Roberto Carlos también le deseaban lo mejor al flamante portero del Sevilla.