Basilio García Sevilla, 02 AGO 2026 - 16:29h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

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El Sevilla FC ha sumado una nueva victoria en la pretemporada, esta vez ante el FC Utrecht con un gol de Peque, que aprovechó un error de la defensa rival. A falta de incorporaciones y, sobre todo, delanteros, el plan de Luis García Plaza parece claro: defender con uñas y dientes las ventajas que se le presenten. Los neerlandeses, más rodados al empezar a competir el próximo fin de semana, se emplearon con dureza en distintos tramos del partido, pero el equipo no se amilanó ni siquiera cuando se llenó de canteranos.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los blanquiverdes.

Odysseas (5): El único jugador que completó el partido. El Utrecht solo le inquietó en un remate rocambolesco nada más comenzar que se estrelló en el poste. Terminó el partido con el brazalete de capitán.

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Carmona (5): Solvente en defensa, contuvo bien, pero aportó poco en ataque más allá de alguna equivocación en los pases muy evitable.

Sangante (6): Se heló la sangre de los sevillistas cuando parecía haberse roto a la hora de partido, pero todo quedó en nada. Tiene todos los mimbres para convertirse en el jefe de la defensa, es contundente, va bien por alto, al corte y conoce el oficio.

Juan Iglesias (6): Volvió a jugar de central por la izquierda y acabó como lateral derecho. Un trabajador del fútbol que conoce sus resquicios. Con buen desplazamiento en largo, uno de ellos propició la jugada del gol inicial.

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Suazo (4): Sufriendo mucho con los centros del Utrecht en los primeros minutos, los neerlandeses encontraron más opciones echando la pelota a su banda. Poquito en ataque.

Nico Guillén (6): Jugó solo la primera parte y el equipo mejoró cuando se soltó. Estuvo ahí presionando alto para provocar el error del Utrecht. Fue cambiado en el descanso tras recibir varios golpes.

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Agoumé (6): Vio una amarilla muy pronto, pero supo mantenerse en el partido pese a la dureza por momentos del rival. En algunos tramos fue ese faro en el centro del campo que tanto espera el equipo.

Miguel Sierra (5): Pasó desapercibido este domingo en Utrechet después de sus buenos partidos en la pretemporada. Poca cosa del canterano.

Guridi (6): Buena presión en el gol de Peque para provocar el fallo del Utrecht. Otro currante del fútbol que no rehúye nada y que puede venir muy bien para cuando pinten bastos.

Oso (5): Luis García Plaza no le contempla como lateral, y si se acaba quedando puede ser importante. Su balón parado y sus buenos centros ayudan al equipo. Jugó algo más de una hora.

Peque (6): Salió como el hombre más adelntado y volvió a marcar, muy despierto para aprovechar el error en cadena de los neerlandeses. Se disuelve mucho jugando en ese puesto, pero está respondiendo con goles mientras se completa la demarcación.

Suplentes

Isaac Romero (4): Perdidísimo jugando solo, no mejoró demasiado cuando salió con Ibra Sow, aunque en su descargo el Sevilla en ese tiempo estaba más pendiente de mantener el gol de ventaja.

Julio Díaz (5): Salió para jugar como extremo derecho, en una posición extraña para él, para disputar el último cuarto de hora en el lateral zurdo. Muy vertical, tanto en un lado como en el otro, incluso asumió sacar el saque de esquina cuando se vio rodeado de canteranos.

Andrés Castrín (5): Primeros minutos de la pretemporada para el central lucense. Se le notó la falta de chispa en un tackle en el que llegó tarde y le valió una amarilla. En todo caso, su regreso es una buena noticia.

Manu Bueno (5): Tomó el mando del centro del campo cuando salió Agoumé. Algún desplazamiento destacado.

Iker Muñoz (5): Sumó minutos tras la salida de Sangante formando pareja con Castrín. Un par de acciones destacadas y confirma sus buenas sensaciones.

Manuel Ángel (s.c.): Estuvo relacionado en el primer once que sacó el Sevilla, pero finalmente entró desde el banquillo a un partido que ya se estaba convirtiendo en un plomo por el carrusel de cambios.

Ibra Sow (s.c.): Presencia arriba y poco más.

Edu Altozano (s.c.): Pocos minutos, le hicieron uno de los penaltis más extraños de la historia, haciéndole chocar con el portero, y acabó sangrando.

Jorge Moreno (s.c.): Luchador en los minutos que estuvo sobre el césped.

Jesuly (s.c.): Alguna acción de calidad en el tiempo que le otorgó García Plaza.

Entrenador

Luis García Plaza (6): Victoria sin demasiado brillo en el segundo partido en Países Bajos, pero qué más dará. El equipo parece tener un plan forjado desde atrás, al menos mientras siga prácticamente sin delanteros. No parece que vaya a cambiar demasiado la película en todos modos. Sabe contemporizar los momentos.