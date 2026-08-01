Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 12:32h.

El delantero lleva en la cantera del Sevilla desde 2018

Dos nuevos delanteros para Luis García Plaza

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El fútbol está lleno de casos de chicos que llamaron la atención cuando apenas eran unos críos, pero que por una cosa o por otra, y sobre todo por la dificultad que conlleva y que solo llegan unos elegidos, no alcanza a jugar en la élite. Uno de esos casos fue el de Ibra Sow, que en 2019 deslumbró cuando apenas era un chaval y que este viernes, 31 de julio de 2026, ha anotado su primer gol como futbolista del primer equipo del Sevilla FC.

Luis García Plaza ha ido dándole minutos durante toda la pretemporada ante la ausencia de delanteros, y en el primer partido en Países Bajos hizo su primer tanto. Una jugada muy en su estilo, cuerpeando un balón largo con los centrales y batiendo por bajo a Gonzalo Crottaz. Un buen gol, sin lugar a dudas para que el Sevilla se hiciera con la victoria ante el NEC Nijmegen, su rival más duro hasta ahora en la pretemporada.

Ibra Sow y la Promises de 2019

El senegalés es un canterano de sobra conocido para la afición del Sevilla, pues en LaLiga Promises 2019 deslumbró, siendo la gran estrella de la edición de hace cuatro años, en la que los sevillistas lograron el bronce. La otra gran sensación del torneo fue el barcelonista Lamine Yamal, campeón mundial, y uno de los jugadores más destacados de la actualidad.

El delantero del Sevilla acaparó todos los focos después de mostrarse diferencial. Un físico privilegiado, un olfato especial para el gol, tanto que fue el pichichi del torneo, y también buena técnica. El africano llegó el verano de 2018 al conjunto hispalense, después de tres temporadas en el Málaga, donde descolló y saltó al panorama nacional. En noviembre de 2023, con apenas 16 años, Diego Alonso lo llamó para entrenar por primera vez con el primer equipo e incluso se lo llevó convocado a un partido. Su relevo, Quique Sánchez Flores, lo citó en dos ocasiones. El círculo no se ha cerrado en Nimega, pero sí ha continuado dibujándose.

Pocas veces un jugador destacado en la Promises no ha sido absorvido por las grandes canteras del fútbol nacional, pero el Sevilla sí ha conseguido retener a Ibra Sow desde entonces. Recientemente renovó su contrato hasta 2029, con la aspiración de llegar al primer equipo. De momento, acumula 78 partidos, cinco goles y dos asistencias con el Sevilla Atlético pese a seguir en edad juvenil.

La historia de Ibra Sow

En 2019, cuando Ibra Sow deslumbraba en la Promises, su entrenador, Fernando Cáceres, explicó para ElDesmarque su historia personal. “Él llega de pequeño a un pueblo de Málaga, a Torrox. Lo firma el Málaga y nuestra área de captación, con Juan Carlos Osorno, se fija y lo firma para el Sevilla. Llega a nuestra cantera y está con nosotros entrenando pero hasta el tramo final de la temporada no tenía todo en regla y no ha podido venir con nosotros hasta los torneos finales”, comentaba. “No dejan de ser chavales, aunque tengan un físico importante. Hay que darles mucho cariño, son buenas personas. Ibra tiene talento, juega muy bien con las dos piernas, le va a dar muchos éxitos a nuestra cantera. Aparte de tener físico es talentoso”, completó el entrenador de la gran sensación de LaLiga Promises 2019 que, siete años después, empieza a tocar la puerta del primer equipo.