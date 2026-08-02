Basilio García Sevilla, 02 AGO 2026 - 13:34h.

El once inicial de Luis García Plaza en el segundo amistoso en Países Bajos

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El Sevilla FC disputa este domingo, a primera hora de la tarde, su sexto partido amistoso, el penúltimo de la pretemporada, segundo en Países Bajos. Se mide al FC Utrecht apenas dos días después de jugar ante el NEC Nijmegen y vencer dando una imagen muy positiva.

El equipo inicial del Sevilla, que se ha conocido hace unos instantes, está conformado por: Odysseas; Carmona, Sangante, Iglesias, Suazo; Agoumé, Nico Guillén; Miguel Sierra, Guridi, Oso; y Peque.

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Lo más llamativo del equipo inicial está en la ausencia de un delantero centro específico, justo cuando José Ignacio Navarro está inmerso en la búsqueda de un efectivo para ese puesto tan relevante, y apenas dos días después de que tanto Isaac Romero como Ibra Sow anotaran ante el NEC Nijmegen. Peque hará las veces de jugador más adelantado, tras producirse un cambio de última hora en el once por el que Oso entra por el anunciado Manuel Ángel, que esperará su turno en el banco.

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Además, juegan de inicio en el Sevilla dos canteranos que están tocando a la puerta de Luis García Plaza, tanto Nico Guillén como Miguel Sierra, los dos mejores hombres de la pretemporada sevillista. El único fichaje que no participa de inicio es Julio Díaz, toda vez que Sangante y Juan Iglesias forman pareja de centrales y Guridi jugará, en principio, en una posición más adelantada a la que ha venido desarrollando habitualmente.

Pero la gran noticia está en el banquillo, toda vez que Juanlu ha entrado en la convocatoria pese a que su traspaso al Bournemouth está muy avanzado y se le espera en Inglaterra en las próximas horas. Habrá que ver si tiene minutos o no. Junto al entrenador sevillista esperarán su turnon Alberto Flores, Rafa Romero, Kike Salas, Isaac Romero, Juanlu, Julio Díaz, Jorge Moreno, Manu Bueno, Jesús Cruz, Andrés Castrín, Manuel Ángel, Iker Muñoz, Mario Díaz, Ibra Sow, Jesuly y Edu Altozano.

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El once del FC Utrecht

Por su parte el equipo de Anthony Correia sale con Barkas; Horemans, Van Overeem, Min, Cathline, Alarcón, Dewit, Westerlund, Eerdhuijzen, Pohl y Zagré.

En el banquillo estarán: Brouwe, Gadellaa, Didden, Offerhaus, Iqbal, Blake, Stepanov, Ogidi Nwankwo, Paredes, Kloosterboer, Van den Berg y Chigozie Owen.