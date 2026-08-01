Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 20:15h.

El Parma, cerca de fichar a El Bilal Touré para la delantera

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La búsqueda de un delantero es el leitmotiv de la dirección deportiva del Sevilla FC. Que tanto Isaac Romero como Ibra Sow vieran puerta este viernes ante el NEC Nijmegen no cambia ni mucho menos la idea de José Ignacio Navarro, que busca atacantes en el mercado. En esas, las últimas horas están siendo muy intensas en torno a David Romero, el atacante argentino de Tigre por el que el equipo nervionense está muy interesado, y este sábado su situación ha dado un giro importante.

El Parma italiano y el Sevilla estaban pujando por el jugador, y este viernes todo hizo pensar en que el jugador acabaría marchándose a la Serie A. Prácticamente se daba por descartada la posibilidad de que arribara en Nervión, pero en las últimas horas todo ha podido cambiar de manera definitiva.

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Según ha apuntado en Italia Gianluca di Marzio, uno de los gurús del calciomercato, el Parma se habría decidido por fichar finalmente a El Bilal Touré para reforzar su delantera. El delantero marfileño, que jugó en la UD Almería en su penúltimo año en Primera división, no ha sido convocado para el partido que la Atalanta disputa este sábado ante el Feyenoord neerlandés, y estaría muy cerca de cambiar de aires.

El equipo parmesano habría superado a la competencia -se habla del Olympique de Marsella y más clubes de fuera de Italia- y ya tendría a su ‘9’, que llegaría cedido con una opción de compra que sería obligatoria en función de si se cumplen determinadas variables.

El futuro de David Romero

¿Quiere decir esto que David Romero fichará por el Sevilla? No necesariamente, tampoco está claro que el Parma se conforme con un solo delantero, pero sí que parece haber cambiado la situación del delantero argentino. El jugador está tan cerca de marcharse que ni siquiera fue convocado por Tigre para el partido de este sábado que le mide al Racing de Avellaneda.

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Su entrenador, Diego Dabove, explicó que el jugador sigue entrenando, pero que en esta situación decidió no citarle para el partido ante Racing. "Eso lo está manejando la gente del club. David estuvo acá con nosotros, obviamente, entrenando, pero sinceramente no lo he molestado mucho con ello. Ya tiene bastante con la presión que te generan este tipo de circunstancias, intentamos acompañarlo desde el lado deportivo y humano. Recién ha entrenado con el grupo y esperando novedades para ver cómo se define esta situación”, explicaba el DT de Tigre, que afirma además que ya se le está buscando un sustituto.

Si los italianos se caen definitivamente de la competencia, el Sevilla tendría más facilidades para hacerse con el fichaje de un jugador que tiene entre ceja y ceja dar el salto al fútbol europeo. Las próximas horas serán clarificadoras.