Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 22:12h.

El Sevilla disputa su sexto partido de pretemporada, el segundo en Países Bajos

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El Sevilla FC suma y sigue en la pretemporada, y a dos semanas justas de iniciar su participación en LALIGA EA SPORTS, disputa este domingo su sexto y penúltimo amistoso de pretemporada. Hasta ahora, ha firmado tres victorias, una derrota y un empate, aunque acabó llevándose el Trofeo Puertas de Córdoba en la tanda de penaltis.

Los de Luis García Plaza se miden al FC Utrecht, en su segundo compromiso enmarcado en su concentración en Países Bajos. Tras vencer el viernes al NEC Nijmegen, clasificado para la previa de Champions, se mide a un rival que acabó la pasada temporada en el sexto puesto y está clasificado para la previa de la UEFA Conference League.

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Se da una circunstancia curiosa, ya que el Utrecht fue el rival del Sevilla en el partido de presentación de la temporada 1990/91. Los dos equipos jugaron en agosto del 90 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y aquel día los locales ganaron por 2-0 en el debut de un Iván Zamorano que comenzó a deslumbrar desde el primer día. El chileno dio una asistencia a Rafa Paz y marcó el segundo gol local.

La última visita del Utrecht a la capital hispalense fue, no obstante, el pasado mes de noviembre. Se midió al Real Betis en La Cartuja en la fase liga de la UEFA Europa League, justo tres días antes del derbi de Nervión, un partido recordado por ser en el que Sofyan Amrabat propinó una patada a Isco Alarcón y los dos jugadores verdiblancos cayeron lesionados.

Cómo y dónde ver el Utrecht - Sevilla

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Sevilla FC+, la plataforma oficial del club hispense.

- Hora y día: este partido correspondiente a la pretemporada sevillista, se disputará este domingo 2 de agosto a las 14.30 horas en el Estadio Galgenwaard de Utrecht, en Países Bajos.

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- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.