La extraña despedida de Ter Stegen del Barça con un paso más por su salida

Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 14:04h.

Marc André ter Stegen jugó ante el Europa su posible último partido

Marc-André ter Stegen cierra su salida del FC Barcelona

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El FC Barcelona disputó este viernes su primer choque de pretemporada con una goleada por 4-1 al Europa a puerta cerrada en un lo que fue un encuentro más cercano a un partidillo de entrenamiento. Hansi Flick tomó nota de la actuación de varios canteranos a los que está siguiendo de cerca en esta pretemporada pero también hubo minutos para Marc André ter Stegen en la que pudo ser su despedida del equipo culé.

El meta alemán formó en la segunda parte del choque disputado en la Ciudad Deportiva Sant Joan d'Espí sustituyendo a Wojciech Szczesny, que fue el titular. El germano formó junto a Marc Casadó como únicos miembros del primer equipo en ese tramo y se marchó sin encajar goles ante el conjunto que disputó esta pasada temporada los play off de ascenso a LALIGA HYPERMOTION, cayendo ante el Celta Fortuna.

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A la espera de la salida de Ter Stegen

La salida de Marc André ter Stegen puede confirmarse de forma definitiva en los próximos días poniendo fin a 12 años en el Barcelona con el paréntesis de la cesión al Girona en la segunda vuelta de la 25/26. Una etapa que no ha acabado del todo bien después de las últimas lesiones del arquero y las disputas entre club y jugador en torno con su salario y los tiempos de baja de estos problemas físicos.

El destino del portero teutón está en el Ajax de Míchel, que ya reclamó su cesión el pasado mes de enero para terminar la temporada en el conjunto gironí. El técnico vallecano ha firmado por el equipo neerlandés y ha solicitado el fichaje del azulgrana para una portería en la que el club lleva años sin encontrar un guardameta de garantías.

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La operación entre Marc André ter Stegen y el Ajax lleva semanas cerca de cerrarse pero aún no se han solucionado los flecos que han llevado al alemán a incorporarse a los entrenamientos del Barça. La siguiente parada culé es el stage de pretemporada precisamente en Alemania donde ya todo apunta a que no estará el excapitán blaugrana.