Ter Stegen vuelve a entrenarse pendiente de cerrar su pase al Ajax

Celia Pérez 17 JUL 2026 - 14:14h.

El meta alemán fue ausencia en la sesión de ayer

El detalle de Joan Laporta y Deco que molestó a Ferran Torres y que le hace replantearse su futuro

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El Barcelona sigue tomando ritmo esta pretemporada bajo la atenta mirada de Hansi Flick. El técnico alemán pone a punto a su plantilla pendiente de la ausencia de los internacionales y de las modificaciones que el mercado pueda provocar en el equipo. Además de los fichajes, el club también centra la mirada en una operación salida, donde Ter Stegen está muy cerca de marcharse a la espera de concretar los últimos flecos.

De hecho, el meta alemán ha sido la gran novedad de este viernes después de que ayer fuera baja para solventar diferentes cuestiones antes de firmar por el Ajax de Ámsterdam. Fue en una sesión en la que aún no ha participado Karim Adeyemi, que está ultimando los últimos detalles para estampar su firma con el Barça y que se espera que los mismos estén resueltos a lo largo del día de hoy para que pueda participar ya en la sesión de esta tarde a las 18.00h.

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Ante la inminente marcha de Ter Stegen a Ámsterdam, Hansi Flick ha reclamado la presencia en la sesión del joven meta Iker Rodríguez, un prometedor portero de 18 años. Con su salida como cedido, no libera toda la masa salarial que ocupa, pero sí más que suficiente para inscribir a los próximos movimientos que decida hacer en el mercado de fichajes

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A la sesión, con mayoría de jugadores del filial y del juvenil, y aún sin los mundialistas, faltaron los jóvenes Xavi Espart y Hafiz Gariba, uno para prevenir sobrecargas tras un verano repleto de compromisos con las selección española sub 19 y el segundo por un pequeño problema de salud.

Del primer equipo participaron en el entrenamiento matinal, el meta polaco Wojciech Szczesny, los defensas Alejandro Balde, Gerard Martín, Andreas Christensen y Héctor Fort, además de los mediós Marc Casadó y Marc Bernal y el delantero Roony Bardghji