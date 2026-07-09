Celia Pérez 09 JUL 2026 - 19:57h.

Flick prepara los últimos detalles del inicio de la pretemporada

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Llegamos al mes de julio y muchos aficionados son ya los que desean ver los primeros pasos de su equipo esta pretemporada. Por ello, los seguidores del FC Barcelona cuenta los días para el inicio de una hoja de ruta que aún se está definiendo. Hansi Flick ha estado precisamente este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, después de disfrutar de sus vacaciones, para preparar los últimos detalles del inicio de la pretemporada.

Acompañado de su asistente, Marcus Sorg, Flick volvió a las instalaciones de Sant Joan Despí, donde ya hay algunos futbolistas de la plantilla azulgrana que llevan días ejercitándose. Es el caso de los defensas Gerard Martín y Héctor Fort, que ha regresado a la disciplina azulgrana tras su cesión al Elche, y del centrocampista Fermín López, quien sigue trabajando en su recuperación tras romperse el quinto metatarsiano de su pie derecho ante el Betis en mayo pasado.

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Así pues, la pretemporada arrancará el próximo lunes 13 de julio con los respectivos reconocimientos médicos y primera toma de contacto tras las vacaciones. El equipo empezará los entrenamientos en la Ciudad Deportiva y posteriormente hará un stage de pretemporada en Inglaterra. La expedición azulgrana se desplazará a St George's Park del 27 de julio al 3 de agosto, unas instalaciones de referencia del fútbol inglés, sede habitual de las concentraciones de la selección inglesa y donde ya realizó dos estancias de pretemporada, en 2014 y 2016.

En cuanto a los partidos previstos, por el momento el cuadro culé se medirá al CE Europa en las instalaciones del Joan Gamper a puerta cerrada el próximo 24 de julio, mientras que la siguiente cita la tendrá en tierras inglesas frent4e al Birmighan City el 31 de julio. Además del Trofeo Joan Gamper con fecha para el 19 de agosto, pero sin rival definido.

A todo ello hay que sumarle que Hansi Flick puede arrancar la pretemporada sin un buen número de sus hombres. Con un ojo puesto en el Mundial, habrá futbolistas que se incorporen más tarde e incluso podrían provocar el aplazamiento de la primera jornada de LALIGA prevista el fin de semana del 16 de agosto, cuatro días después de la final. Por normativa, los futbolistas deben tener 21 días de vacaciones obligatorias y una pequeña pretemporada. Es por eso que se acordó que los equipos que tengan "un número relevante de jugadores" en las semifinales podrán solicitar aplazar su partido de la jornada 1.

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Por el momento, el Barcelona cuenta con a Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal (España), Jules Koundé (Francia), y Marcus Rashford (Inglaterra). Así que si el Barcelona tiene varios jugadores en semifinales del Mundial, ese partido se retrasará diez días y el debut liguero no se producirá hasta el fin de semana del 23 de agosto.