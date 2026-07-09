Manu Carreño calienta la previa y avisa a Bélgica: “Es la hora de Lamine Yamal”

Fran Duarte Madrid, 09 JUL 2026 - 15:24h.

Manu Carreño destaca un Mundial de estrellas con Haaland, Messi, Mbappé y compañía, pero avisa a Bélgica por la estrella de la Selección Española que va a brillar en los cuartos

Manu Carreño refleja la superioridad de Europa con el resto de continentes en el Mundial: “Parece una Eurocopa”

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