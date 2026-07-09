Manu Carreño calienta la previa y avisa a Bélgica: “Es la hora de Lamine Yamal”
Manu Carreño destaca un Mundial de estrellas con Haaland, Messi, Mbappé y compañía, pero avisa a Bélgica por la estrella de la Selección Española que va a brillar en los cuartos
Manu Carreño refleja la superioridad de Europa con el resto de continentes en el Mundial: “Parece una Eurocopa”
Este Mundial 2026 se ha convertido en el torneo de las estrellas. Casi todos los nombres propios han brillado por si mismos. Erling Haaland, Leo Messi, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembelé, Jude Bellingham o Harry Kane. Las mejores selecciones del momento y las que han llegado más lejos en el Mundial han dado un paso al frente para ir clasificando ronda a ronda a sus naciones. Pero no es el caso de España, nuestra Selección siempre ha sido más coral y no depende solo de un par de nombres de sus estrellas, que las hay. De hecho, el futbolista con más proyección del planeta viste con La Roja y aún no hemos visto su mejor versión en este Mundial. Por eso Manu Carreño ha abierto el informativo de ElDesmarque con este discurso que sirve de aviso a Bélgica sobre lo que pueden esperar de Lamine Yamal, un jugador que siempre se crece en las citas importantes. En el vídeo superior puedes ver el editorial completo de Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro.