El presentador de ElDesmarque ha sacado a relucir la brutal diferencia que sigue habiendo con el fútbol europeo superando con creces al resto de continentes
Cuadro del Mundial 2026 y cruces de cuartos de final: partidos, fechas y horarios
El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá está llegando a su recta final. Después de un mes sin descanso de partidos, solo quedan ocho países clasificados para los cuartos de final del torneo: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Ocho selecciones de las cuales seis son europeas, una africana y otra americana. Una superioridad histórica en el concepto de clubes que también se refleja en el torneo internacional más prestigioso. Por eso Manu Carreño ha querido destacar que, a pesar de que han caído algunas selecciones como Portugal o Alemania, Europa sigue siendo el referente mundial del fútbol. Lo demuestran estos cuartos, pero también destaca al ver que casi todos los futbolistas de Argentina o Marruecos juegan en clubes europeos. Para el periodista y presentador, viendo estos cuartos cualquiera podría pensar que se trata de una Eurocopa más que de un Mundial. En el vídeo superior puedes ver el editorial completo de Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro.