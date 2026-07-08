Fran Duarte Madrid, 08 JUL 2026 - 16:10h.

El presentador de ElDesmarque ha sacado a relucir la brutal diferencia que sigue habiendo con el fútbol europeo superando con creces al resto de continentes

Cuadro del Mundial 2026 y cruces de cuartos de final: partidos, fechas y horarios

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