Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 16:24h.

Las cifras finales del fichaje de Karim Adeyemi, cerrado por el Barça

El club alemán se guarda un porcentaje de una futura venta

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El Borussia Dortmund ha dado permiso al delantero Karim Adeyemi, pretendido por el Barcelona, para ausentarse este domingo en la revisión médica de inicio de pretemporada con el conjunto germano, según ha comunicado el club en las redes sociales.

"Karim Adeyemi y Kjell Wätjen no participarán en las pruebas de rendimiento de hoy. Ambos jugadores han recibido permiso para negociar con otros clubes", ha publicado el Dortmund en su perfil oficial de la red social X.

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El internacional alemán, de 24 años, recalará en el Barça a cambio de 22 millones de euros fijos más siete en variables, vinculados a la conquista de títulos, y firmará un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. Además, el acuerdo incluirá también el 20% de una futura plusvalía en caso de un posterior traspaso del jugador.

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Segundo refuerzo al caer

El club catalán confía en rubricar pronto la incorporación para que pueda sumarse lo antes posible a la pretemporada del equipo, que volverá este lunes al trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con las habituales pruebas físicas y médicas.

De este modo, Adeyemi se convertirá en el segundo refuerzo estival del conjunto azulgrana tras el atacante Anthony Gordon, que el próximo miércoles disputará con Inglaterra la semifinal del Mundial contra Argentina.

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210 millones en derechos televisivos

El Barcelona adelantará el cobro de 210 millones de euros mediante la emisión de bonos garantizados por derechos televisivos para afrontar con garantías el presente mercado de fichajes. Según detalla el último informe de la agencia internacional de calificación crediticia Morningstar DBRS, el club catalán prevé ingresar 105 millones de euros en julio y 105 en noviembre de 2026.

Tras regresar a la regla 1:1 del juego limpio financiero de LaLiga por primera vez desde el curso 2019-2020, beneficiado por el regreso al Spotify Camp Nou con un aforo limitado a mediados del curso, el Barcelona pretende aprovechar la presente ventana para fichar, pues es previsible que el próximo verano esté más limitado.

El club prevé instalar la cubierta del Spotify Camp Nou cuando termine el curso 2026-27, una obra que durará entre cuatro y seis meses, y que obligará de nuevo al cierre del estadio, con el consecuente descenso de los ingresos y el impacto negativo en el 'fair play' financiero.