Pablo Sánchez 11 JUL 2026 - 22:45h.

Una apuesta de futuro condiciona la decisión del Barcelona sobre Jan Virgili: un fichaje y diversos escenarios

El club tiene definido su plan con el joven jugador de 18 años

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Uno de los grandes objetivos del Barcelona en el mercado de fichajes está en Bélgica. Concretamente en el Brujas. Hablamos de Jesse Bisiwu. Esta joven promesa de 18 años es el gran anhelo de un Deco que ya se desplazó hace unos días a la ciudad belga para negociar su incorporación. Su contrato expira en 2027 y no parece que exista acuerdo por parte del futbolista de renovar. La primera oferta de unos 10 millones de euros presentada por el conjunto blaugrana no cumplió las expectativas del club, lo que complicó bastante las probabilidades de que recalase en el Camp Nou. Sin embargo, el escenario parece haber cambiado de manera radical.

Según informa el periodista Sacha Tavolieri, ya existe un acuerdo entre el jugador y el Barcelona para su fichaje. Bisiwu ha dado el visto bueno a la operación, por lo que todo está a expensas de amarrar los últimos detalles para que su incorporación sea una realidad. La negativa del jugador a renovar 'obliga' al Brujas a ceder en las negociaciones para evitar que se marche gratis el próximo año.

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Bisiwu desembarcaría en el Barça con un contrato que incluiría una serie de bonus por rendimiento así como una cláusula sobre una futura venta que permitiría al Brujas ingresar un pellizco de dinero, una fórmula bastante frecuente en este tipo de acuerdo sobre futbolistas jóvenes.

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El plan del Barcelona con Bisiwu

Una vez que el Barça formalice su fichaje, la idea está clara. El atacante belga tendrá ficha con el Barça Atlètic para ir sumando minutos, confianza y protagonismo con el filial en Primera RFEF y que vaya entrando en los planes de Hansi Flick con cierta frecuencia para foguearse con los mayores en cualquiera de las competiciones que el equipo tiene por delante la próxima temporada. Lo único que falta es concretar la operación para que todo esto sea una realidad.