Juan Pérez 30 JUL 2026 - 09:31h.

El delantero estará entre tres y cuatro meses de baja por una operación en el pie

El Barcelona se fija en una perla de la Premier ante la dificultad de fichar a Julián Álvarez: 100 millones sobre la mesa

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La segunda opción del FC Barcelona para la delantera pierde todas las opciones en esta ventana de traspasos por una desafortunada lesión en el pie durante la pretemporada. Eli Junior Kroupi desaparece en el horizonte como posible fichaje blaugrana después de una operación en el pie que le deja entre tres y cuatro meses de baja, lo que obliga a presionar más aun por Julián Álvarez o buscar una tercera alternativa en el mercado.

Las dos ofertas rechazadas del Bournemouth por Kroupi hace poco más de 24 horas parecen cosa de un pasado remoto después de conocer la cirugía que va a dejar al jugador alejado del terreno de juego al menos hasta finales de noviembre o diciembre. Y lo peor es que ha sido durante una acción trivial en un entrenamiento, donde ha acabado con la rotura del quinto metatarsiano hasta llegar a la operación.

Desde Sport aseguran que la opción se cae por completo, pero hay un resquicio que tiene como referencia el fichaje de Luis Suárez por el Barça en 2014. El uruguayo llegó lesionado y no pudo jugar hasta el mes de octubre, por lo que el conjunto blaugrana ya sabe lo que es apostar por un delantero a sabiendas de que no va a poder ser de la partida durante meses. Aún así el caso está muy lejos de ser el mismo, sobre todo por la necesidad de cubrir el puesto ante la ausencia de alternativas puras.

Actualmente tanto Ferrán Torres como Adeyemi o Gordon pueden partir como delanteros, pero ninguno está adaptado a la posición y, sin dudas, sería una locura afrontar la temporada sin una alternativa. El problema es que los dos fichajes llegan para mejorar las bandas como alternativas a Raphinha y Lamine, sobre todo gracias a un perfil físico envidiable, y el dilema con el goleador en la final del Mundial está presente por la sonada oferta del PSG. Un revés para el Barça que debe volver a Julián Álvarez o seguir investigando el mercado para empezar la temporada con garantías tras la salida de Lewandowski.