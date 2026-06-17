El Barça pide a LALIGA, a la RFEF y al CTA actuar contra Florentino Pérez

Fran Duarte Madrid, 17 JUN 2026 - 19:24h.

El Barça ha vuelto a la carga por las palabras de Florentino Pérez los días 12 y 13 de mayo por el 'caso Negreira'

Comunicado oficial del Barcelona contra la rueda de prensa de Florentino Pérez

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La guerra entre FC Barcelona y Real Madrid no para de ir a más. Justo después de que el club blanco emitiese un comunicado anunciando el envío de un informe detallado sobre el ‘caso Negreira’ a la UEFA en el que pide al organismo europeo reabrir el expediente del caso y tomar medidas disciplinarias correspondientes, ahora el Barça emite otro comunicado pidiendo a LALIGA, a la RFEF y al CTA que tomen medidas por las palabras del presidente del Real Madrid acusando al club culé por el escándalo de los pagos a Negreira. El club ya anunció hace unas semanas que había interpuesto una demanda contra Florentino Pérez por estas declaraciones y que no dudaban en ir por lo criminal si el presidente del Real Madrid no se retractaba de sus palabras.

El comunicado del FC Barcelona

“El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste y Abel, ha dirigido hoy una carta formal a los presidentes de LaLiga, Javier Tebas; de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Francisco Soto, en relación con las declaraciones efectuadas por el presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, en diversas apariciones públicas los días 12 y 13 de mayo.

El FC Barcelona considera que estas manifestaciones, además de falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de Liga en Primera División, así como contra el estamento arbitral en su totalidad, y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español.

El Club urge a los coorganizadores de la competición y a los árbitros a que defiendan la reputación de sus organismos —igual que el Club ha hecho recientemente con la interposición de la demanda de conciliación— y pide a las entidades destinatarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez para defender la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan”.