Manu Carreño pone notas a los cracks del Mundial tras la primera jornada con un suspenso claro

Celia Pérez 18 JUN 2026 - 15:59h.

El presentador ha repasado la actuación de las estrellas del mundial

Los goles de Haaland a Irak provocaron un pequeño seísmo en Noruega

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La primera jornada del Mundial ha llegado a su fin con hasta 24 partidos disputados. Con muchísimo en juego, las selecciones ya han ofrecido su carta de presentación durante una semana en la que deparado todo tipo de sorpresas. Grandes favoritas han tropezado y algunas estrellas aún no han terminado de salir a relucir. Por ello, es buen momento para sacar las primeras conclusiones, por lo que Manu Carreño pone nota a las actuaciones de los grandes cracks estos días.