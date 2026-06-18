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Manu Carreño pone notas a los cracks del Mundial tras la primera jornada con un suspenso claro

Manu Carreño pone notas a los cracks del Mundial tras la primera jornada con un suspenso claro
Manu Carreño, en ElDesmarque. ElDesmarque
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La primera jornada del Mundial ha llegado a su fin con hasta 24 partidos disputados. Con muchísimo en juego, las selecciones ya han ofrecido su carta de presentación durante una semana en la que deparado todo tipo de sorpresas. Grandes favoritas han tropezado y algunas estrellas aún no han terminado de salir a relucir. Por ello, es buen momento para sacar las primeras conclusiones, por lo que Manu Carreño pone nota a las actuaciones de los grandes cracks estos días.

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