De poder ser convocado con España a enfrentarse en cuartos con Bélgica: la historia de Matías Fernández-Pardo

Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUL 2026 - 10:44h.

El jugador del Lille podía elegir entre España y Bélgica y acabó optando por los de Rudi García

Aumenta un 9% la probabilidad de España de ganar el Mundial 2026, aunque no es la favorita: los ocho porcentajes

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Matías Fernández-Pardo se ha convertido en uno de los nombres propios del enfrentamiento de cuartos de final entre España y Bélgica en este Mundial de 2026, ya que su historia pudo haber sido muy distinta. El delantero del Lille, que ha firmado una gran temporada en la Ligue 1 consolidándose como una de las jóvenes promesas de la liga francesa, podía ser seleccionable por La Roja para esta Copa del Mundo. El extremo fue seguido muy de cerca por la Real Federación Española de Fútbol durante varios meses y esta llegó a tramitar toda la documentación necesaria para incorporarlo a sus categorías inferiores. Sin embargo, el atacante terminó decantándose por Bélgica y este viernes será rival de España en los cuartos de final del Mundial.

Matías Fernández-Pardo dijo que quería jugar con España

Según desvela MARCA, el delantero llegó a asegurar a finales de 2024 que su prioridad era defender a España. “Quiero jugar con España, sin duda”, afirmó. Una lesión le impidió acudir a una primera convocatoria con la sub-21 y, pese a haber sido convocado en cuatro ocasiones en total por la RFEF entre la Sub-20 y la Sub-21, Fernández-Pardo no llegó a debutar con ningún combinado español. David Gordo, entrenador de la Selección Española sub-21, dejó bastante clara cual era la situación del futbolista. “No me preocupa que falte, los que están en la lista son jugadores implicados”, explicó.

Desde la Federación comenzaron a surgir dudas sobre su compromiso, especialmente cuando Bélgica intensificó los contactos para incorporarlo a su selección absoluta. El cambio de representantes también alteró el escenario. El entorno del futbolista trasladó a la Federación un mensaje claro: solo contemplaría acudir a la selección si era con la absoluta. España mantuvo su hoja de ruta y rechazó modificar los pasos habituales para cualquier joven internacional.

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La Selección Española se ha mostrado firme con su postura

La Real Federación Española de Fútbol ha defendido que la puerta siempre estuvo abierta, pero únicamente para aquellos futbolistas dispuestos a seguir el proceso habitual. El ejemplo utilizado internamente fue el de Cristhian Mosquera, que aceptó recorrer todas las categorías hasta recibir la llamada de Luis de la Fuente.

Finalmente, Fernández-Pardo optó por Bélgica y llegó incluso a asegurar que nunca había manifestado su deseo de jugar con España. "Nunca dije que quisiera jugar con España", comentó. Ahora, el delantero del Lille afronta un nuevo capítulo de esta historia. Con apenas 41 minutos disputados en el Mundial, buscará aumentar su protagonismo precisamente frente a una Selección Española con la que pudo haber jugado esta Copa del Mundo.