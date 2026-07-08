Alberto Cercós García 08 JUL 2026 - 09:42h.

Marc Márquez quiere volver a ganar en Sachsenring, uno de sus circuitos favoritos

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Marc Márquez afronta este fin de semana el Gran Premio de Alemania con una misión muy clara: ganar en Sachsenring para recortar distancias en la pelea por el Mundial de MotoGP 2026. El piloto de Ducati llega a una de las citas más favorables de todo el calendario situado a 40 puntos de Jorge Martín, líder del campeonato, en un momento clave de la temporada. Antes del parón estival, el trazado alemán aparece como una oportunidad inmejorable para relanzar sus aspiraciones al título y convertir una de sus plazas predilectas en el escenario del cambio de tendencia que necesita. No en vano, Márquez acumula 12 victorias en Sachsenring, un circuito en el que ha construido buena parte de su leyenda y donde el pasado año, en 2025, volvió a subir a lo más alto del podio.

Los antecedentes invitan al optimismo para el nueve veces campeón del mundo. El peculiar diseño de Sachsenring, con un predominio de curvas de izquierdas y un trazado muy técnico, siempre ha encajado con las virtudes del '93', capaz de marcar diferencias incluso en temporadas complicadas. Ahora, con una Ducati plenamente competitiva y después de una primera mitad de campeonato marcada por la regularidad de Jorge Martín -y sin quitar el ojo en Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio o Marco Bezzecchi-, el objetivo de Márquez pasa por aprovechar su circuito fetiche para reducir esos 40 puntos de desventaja. Un triunfo en Alemania no solo tendría un importante valor estadístico, sino también psicológico, ya que permitiría marcharse al descanso veraniego con la sensación de haber reabierto por completo la lucha por el campeonato.

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Sachsenring, como en casa

El propio Márquez se mostró prudente, aunque confiado, durante la World Ducati Week 2026 de hace pocos días. "El año pasado gané en Sachsenring, pero también lo hice en muchas carreras, gané siete seguidas. Así que creo que es un circuito que me gusta, que se adapta bastante bien a mi estilo y ya veremos. Intentaremos trabajar bien durante el fin de semana y, sobre todo, luchar por el podio", advertía el piloto de Ducati ante los micrófonos de 'Sky Sport'. Un mensaje en el que evitó dar por hecho el triunfo pese a los extraordinarios antecedentes que acumula en el trazado alemán.

Más allá del resultado inmediato, Márquez también puso el foco en el trabajo que realizará durante el verano para afrontar el tramo decisivo de la temporada en las mejores condiciones. "La moto funciona, el equipo funciona, mi cabeza funciona. Tenemos que trabajar en mi físico en verano. Las vacaciones este año serán más cortas para intentar dar un paso adelante y ver hasta dónde podemos llegar con este brazo derecho", explicaba. Unas palabras que reflejan el compromiso del piloto de Ducati por seguir mejorando y que convierten el Gran Premio de Alemania en mucho más que una carrera: puede ser el punto de inflexión que necesita para lanzar el asalto definitivo al liderato de Jorge Martín en la segunda mitad del Mundial.