Dani Holgado y Joan Mir dan un lavado de cara al Gresini Racing: qué esperar de ellos en 2027

En el Gresini Racing ha sido día de presentaciones: Dani Holgado y Joan Mir serán sus pilotos para 2027 y 2028

El 'Pacto de la Concordia' llega a MotoGP y da luz verde a los movimientos del mercado: así será la parrilla del 2027

Compartir







El mercado de MotoGP sigue acelerando el ritmo de cara a 2027. Después de movimientos de enorme impacto como los protagonizados por Pedro Acosta o Jorge Martín, este jueves ha sido el turno de Gresini Racing, que ha oficializado una revolución completa en su garaje con los fichajes de Dani Holgado y Joan Mir. El equipo de Nadia Padovani apuesta por una combinación de juventud y experiencia para abrir una nueva etapa, sustituyendo a Álex Márquez y Fermín Aldeguer con dos perfiles muy distintos, pero unidos por una misma necesidad: dar un salto adelante en sus respectivas carreras. El anuncio confirma una de las operaciones más esperadas del mercado y dibuja un proyecto con ambición para la nueva era de MotoGP.

El primero de los nombres es el de Dani Holgado, que afrontará el mayor desafío de su trayectoria deportiva. Tras dos temporadas de aprendizaje y crecimiento en Moto2, el alicantino dará el salto a MotoGP como 'rookie', un premio a una progresión constante que le ha convertido en uno de los talentos españoles con mayor proyección. En Gresini encontrará, además, uno de los mejores escenarios posibles para debutar en la categoría reina, con una estructura que ha demostrado saber exprimir el potencial de los jóvenes y una Ducati competitiva para facilitar su adaptación. La velocidad de Holgado nunca ha estado en duda; ahora el reto será trasladar ese talento a una categoría mucho más exigente, donde la gestión de las carreras y la experiencia pesan tanto como el ritmo puro.

De un 'rookie' a un Campeón de MotoGP

Si Holgado representa el futuro, Joan Mir simboliza la oportunidad de volver a empezar. Su etapa en Honda ha estado marcada por una frustración constante, atrapado en un proyecto incapaz de ofrecerle una moto competitiva y que ha ido desgastando la confianza de un campeón del mundo que apenas ha podido mostrar su verdadero nivel. Entre caídas, problemas de desarrollo y resultados muy alejados de las expectativas, Mir ha vivido probablemente los años más complicados de su carrera deportiva. El talento nunca ha desaparecido, pero sí el contexto necesario para demostrarlo, y esa sensación de impotencia ha acompañado prácticamente cada temporada vestido de los colores de la marca japonesa.

PUEDE INTERESARTE La onboard de Marc Márquez captó su rabia al ver la caída de su hermano Álex

Ahora, sin embargo, se abre una puerta que puede cambiarlo todo. Mir hará, en esencia, lo mismo que hizo Marc Márquez al abandonar Honda para marcharse a Gresini: huir de un proyecto estancado en busca de recuperar su mejor versión. El precedente del nueve veces campeón del mundo demuestra que cambiar de entorno puede transformar por completo una carrera, y Mir tendrá la oportunidad de subirse a una Ducati que le permita volver a competir por posiciones delanteras. La presión será elevada, porque las comparaciones serán inevitables, pero también porque pocas veces un piloto campeón del mundo ha llegado con tanta necesidad de reivindicarse. Si consigue reencontrar las sensaciones perdidas y tener de nuevo la regularidad que demostró en Suzuki, Gresini puede haber firmado uno de los movimientos más inteligentes de todo el mercado de MotoGP para 2027.